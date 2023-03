Ein weiterer Schritt zum Klassenerhalt

VfB Bad Mergentheim – Spvgg Gammesfeld 4:2

Bad Mergentheim: Bornhorst, Nasraldin (83. Ditz), Heling, Wolfart (86. Hay), Ondrasch, Fritsch, Ebel, Besart, Braun, Sanyang, Graf.

Gammesfeld: Florian Beck, Denecke (81. Wacker), Rahn (45. Barthelmeß), SchmiegMarius Beck, Brück, Hoffmann (61. Dietrich), Jan Langenbuch, Lars Langenbuch, Schürger (61. Rokowski), Weber.

Tore: 1:0 Sanyang (3.), 1:1 Marius Beck (24.), 2:1 Fritsch (32.), 3:1 Wolfart (37.), 4:1 Nasraldin (51.), 4:2 Weber (58.). – Schiedsrichter: Duran Kolubüyük (Vellberg).

Aufsteiger VfB Bad Mergentheim ist auf dem besten Weg den Klassenerhalt in der Bezirksliga problemlos zu schaffen. Mit dem 4:2- Heimsieg gegen die SpVgg Gammesfeld haben die Badestädter nicht nur ihre Gäste überholt, sondern auch ihren Sicherheitsabstand zu Schlusslicht Leukershausen/Mariäkappel auf komfortable acht Punkte ausgebaut.

Das letzte Treffen

Nur rund 80 Zuschauer verloren sich im weiten Runde des Deutsch-Orden-Stadion. Für ein Spiel mit Derbycharakter eine enttäuschende Kulisse – zumal dies auf absehbare Zeit das letzte Mal war, dass sich diese beiden 37 Kilometer voneinander entfernten Vereine in einem Verbandsrundenspiel gegenüber standen. Der Crailsheimer Altkreisclub wird sich bekanntlich künftig in den Bezirk Rems-Murr (Bezirk 12) orientieren müssen, während die Wege des VfB künftig in Richtung Unterland (Bezirk 3) führen. Als Übergangslösung wird die Bezirksliga Hohenlohe in der neuen Saison in eine Bezirksliga Nord (Altkreise Öhringen, Künzelsau und Mergentheim) und eine Bezirksliga Süd (Altkreis Schwäbisch Hall und Crailsheim) aufgeteilt. -

Der VfB Bad Mergentheim hatte am Sonntag einen Auftakt nach Maß: Im Anschluss an eine Ecke war Mustapha Sanyang Nutznießer einer Unsicherheit von Gammesfelds Ersatzkeeper Florian Beck. Zwei Riesenmöglichkeiten diese Führung auszubauen, ließen die Hausherren ungenutzt. Zunächst rettete der Pfosten nach einem sehenswerten Abschluss von Dustin Heling (14.) und wenig später setzte Adrian Graf nach einer feinen Einzelleistung das Leder knapp neben das Gammesfelder Gehäuse (17.).

Glanzparade von Bornhorst

Die stark ersatzgeschwächte Landwehr-Truppe meldete sich erstmals in der 19. Minute zu Wort, doch Sven Bornhorst, der sein Debüt im Mergentheimer Kasten gab, entschärfte einen 20-Meter-Schuss mit einer Glanzparade.

Im Anschluss an einen Freistoß gelang den Gästen durch einen noch abgefälschten Kopfball von Marius Beck Mitte des ersten Durchgangs der Ausgleich. Zehn Minuten später schlug der VfB zurück und Nico Fritsch schloss eine sehenswerte Kombination mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck gekonnt ab. Nach weiteren fünf Zeigerumdrehungen verwertete Sandro Wolfart eine Linksflanke von Ahmad Nasraldin zum 3:1. Das 4:1 nach einer knappen Stunde Spielzeit bedeutete dann die Vorentscheidung: Nasraldins Treffer roch allerdings stark nach abseits. Den Gästen gelang wenig später noch eine Ergebniskosmetik.

Das dominantere Team

„Es war unterm Strich ein verdienter Sieg, wir waren das dominante Team und haben uns vom Gegentor zum 1:1 schnell erholt. Es war eines unserer besseren Saisonspiele, zeigte sich VfB- Sportvorstand Andre Herber sehr zufrieden. Mandes Rüger, 1. Vorsitzender der SpVgg Gammesfeld resümierte nach der zehnten sieglosen Partie in Folge: „Unsere stark ersatzgeschwächte Mannschaft hat die erste Halbzeit verschlafen und zu viele einfache Fehler gemacht. Dabei hatten wir noch Glück, dass wir nicht noch mehr Gegentore bekommen haben. Nach dem Seitenwechsel lief es etwas besser, wir hatten aber dennoch keine klaren Chancen mehr.“