Ein Sieg für die Moral

FC Augsburg II - FC Würzburger Kickers 1:3

Augsburg II: Lubik, Rasoulinia (86. Haimerl), Wessig (87. Subaric), Ivanovic, Mbila (66. M. Müller), Kömür (76. Berisha), Dell‘Erba (43. J. Wegmann), Cevis, Rathgeber, Zehnter, Akoto.

Würzburg: Verstappen, Haas, Sané, Göttlicher, Kurzweg (86. M. Wegmann), Franjic (86. Karimani) , Zaiser, Caciel (73. Junge-Abiol), Hägele, Meisel (80. Alberico), Leipold (62. Montcheu).

Tore: 0:1 (11.) Kurzweg, 0:2 (61.) Franjic, 0:3 (67.) Zaiser, 1:3 (87.) Ivanovic. – Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Fürstenfeldbruck). – Zuschauer: 840.

Der FC Würzburger Kickers hat das “Duell unter Freunden” beim FC Augsburg II mit 3:1 gewonnen. Dabei zeigten die „Rothosen“ über die gesamte Spielzeit eine ordentliche Leistung und verdienten sich so am Ende auch die drei Punkte.

Vor 840 Zuschauern im Rosenaustadion brachte Kapitän Kurzweg den FWK nach einem Eckball früh in Führung (11.). Auch danach bestimmten die Kickers das Spielgeschehen, verpasste es aber einen weiteren Treffer nachzulegen. Dagegen tauchte der FC Augsburg II in der ersten Hälfte nur in Ansätzen vor dem Würzburger Tor auf. Auch im zweiten Spielabschnitt bestimmten die Kickers die Partie und belohnten sich dann auch mit weiteren Treffern. Zuerst traf Franjic sehenswert zum 2:0 (61.), ehe der starke Zaiser im Anschluss an einen Freistoß auf 3:0 erhöhte. (67.).

Genug Chancen für Würzburg

„Wir wollten von Anfang an über Pressing und schnelle Ballgewinne nach vorne kommen. Das haben wir ja ganz gut geschafft und dadurch den Eckball herausgeholt, der zum 1:0 geführt hat. Die Ecken haben zuletzt bei uns nicht so gut funktioniert, deswegen haben wir den Schützen getauscht. Das haben sich meine beiden Co-Trainer überlegt und das ist sehr gut aufgegangen. Wir mussten bis zur Halbzeit 2:0 führen können. Die Chancen waren dazu da. Wir haben nach der Halbzeit das zweite Tor nachgelegt und das hat dann das Spiel entscheiden,” analysierte FWK-Trainer Marco Wildersinn den Auftritt seiner Mannschaft. Diese musste kurz vor Schluss durch Ivanovic noch den Anschlusstreffer zum 1:3 hinnehmen (87.).

Am Ausgang sollte dies aber nichts mehr ändern. Dementsprechend zog FCA-Trainer Tobias Strobl ein gemischtes Fazit: „Wir haben uns gegen einen sehr guten und wuchtigen Gegner vor allem in der ersten Halbzeit den Schneid abkaufen lassen. Da waren uns die Kickers in allen Belangen überlegen und sind verdient 1:0 in Führung gegangen. Danach hatten wir Glück und einen guten Torwart, dass wir nur mit 0:1 in die Halbzeit gehen. In der Pause haben wir dann einfach angesprochen, dass wir mutiger auftreten müssen, dass wir nichts zu verlieren haben. Das zweite Tor ist absolut ärgerlich, weil wir den Gegner mit so einem sinnlosen Ball zum Toreschießen einladen. Wir lassen den Ball unsauber abklatschen. Da schenken wir dem Gegner das 2:0. Danach war das Spiel mehr oder weniger schon entscheiden. Das 3:0 ist wieder zu einfach. Das stört mich so ein wenig für das Team, denn die Jungs haben schon alles gegeben. Wir schenken zwei billige Tore her. Dennoch war es ein verdienter Sieg für die Würzburger.“