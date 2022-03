Ein „Siebenkampf“ um den Aufstieg

Der Aufstiegskampf in der Kreisklasse A Buchen bleibt weiter spannend. Nun trennen die ersten sieben Mannschaften nur fünf Punkte. Das verspricht Spannung pur für die zweite Saisonhälfte. Deshalb gilt: Jeder Punktverlust kann für die Spitzenteams am Ende massive Auswirkungen haben.

Das erste Verfolgerduell findet bereits am morgigen Samstag statt. Zimmern empfängt den SV Großeicholzheim. Der FCZ steht in der Tabelle einen Rang vor dem SV. Auswärts holte Großeicholzheim zwei Zähler mehr als Zimmern vor eigenem Publikum. Die Mannschaft, die drei Punkte einfährt, bleibt auf jeden Fall oben dran und darf vom Aufstieg träumen. Nachdem die Mannschaft von Nico Kipphan zu Beginn der Rückrunde arg von Corona-Infektionen gebeutelt war, kamen nun einige wichtige Akteure wieder zurück. Das Hinspiel endete deutlich mit 4:0 für Zimmern.

Das zweite Spitzenspiel findet am Sonntag statt. Der Tabellenzweite empfängt den Dritten der Tabelle. Sindolsheim/Rosenberg II als auch Rippberg/Wettersdorf-Glashofen haben bislang 32 Punkte eingefahren und je 39 Treffer erzielt. Einzig und allein die bessere Defensive hievte die SpG Sindolsheim/Rosenberg II am vergangenen Spieltag auf einen direkten Aufstiegsplatz. Marc Unangst von der heimischen SpG steht bislang mit 13 Saisontoren auf Rang eins der Torjägerliste. Direkt dahinter folgt ihm Lukas Breunig von der auswärtigen SpG mit nur einem Treffer weniger. Auf beide wird man am Sonntag ein Auge werfen müssen. Im Hinspiel „knipsten“ beide für ihre Farben.

Doch an das Hinspiel möchte man sich aufseiten der SpG Sindolsheim/Rosenberg II so gar nicht erinnern, denn mit 1:6 kam man auf dem Sportgelände des SV Wettersdorf/Glashofen unter die Räder. Für diese Niederlage möchte die SpG nun Revanche nehmen, um auch nach diesem Spieltag auf einem direkten Aufstiegsplatz zu stehen.

Weiter Abstand gewinnen

Zwei Siege zum Auftakt der Rückrunde gab es für die SpG Mudau/Schloßau II zuletzt. Damit vergrößerte man den Vorsprung auf den Relegationsplatz bzw. die Abstiegsränge. Nun geht es gegen den einen Platz schlechter dastehenden SpG Adelsheim/Oberkessach. Auch da ist ein Sieg mehr als möglich für die Landes- bzw. Kreisligareserve aus dem Odenwald. Sollte man noch drei, vier Spiele gewinnen, dürfte man auch in der kommenden Saison sicher in der A-Klasse rangieren.

Spannung im Abstiegskampf ist geboten bei der Begegnung zwischen dem FC Bödigheim und der Spvgg. Hainstadt II. Der FCB steht einen Zähler vor der Spvgg. und damit knapp über dem Strich. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften unentschieden.

Mit diesem Ergebnis können beide Mannschaften sich nun nichts kaufen. Man darf gespannt sein, welche der beiden Teams mehr ins Risiko geht, um drei Punkte einzufahren.