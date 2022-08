Ein Punkt zum Auftakt, doch ein Sieg wäre möglich gewesen

ATSV Mutschelbach – FSV Hollenbach 2:2

Mutschelbach: Bleich, Malsam, Frank, Weizel (80. Schnürer), Stoll (72. Muselewski), Mörmann (72. Henk), Kramer, Kleinert, Reuer (72. Batke), Bitzer, Klemm.

Hollenbach: Hörner, Nzuzi (83. Hahn), Volkert, Schülke, Minder (90. Dörner), Kleinschrodt, Scherer, Schmitt, Jonas Limbach, Uhl, Krieger (75. Kurz).

Tore: 1:0 (32.) Dennis Klemm, 1:1 (52.) Noah Krieger, 1:2 (65.) Hannes Scherer, 2:2 (81.) Samir Frank. – Schiedsrichter: Roman Reck (Höfingen). – Zuschauer: 350.

Der FSV Hollenbach zeigte bei seiner Oberliga-Rückkehr eine starke Leistung, musste sich aber bei Mitaufsteiger ATSV Mutschelbach mit einem Punkt begnügen. „Am Anfang wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen“, meinte Manager Karl-Heinz Sprügel nach dem 2:2. „Jetzt aber nicht mehr. Aber man muss auch sehen: Wenn es blöd läuft, verlieren wir am Ende sogar mit 2:3.“

Hollenbach überlegen

Der FSV war das bessere Team, machte aber aus seiner Überlegenheit zu wenig. „Ich glaube, es war für jeden Zuschauer ein attraktives Oberligaspiel“, sagte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, aber daraus müssen sie lernen. Wir waren nicht abgezockt genug.“

Die Hollenbacher begannen mit viel Tempo und versuchten von Beginn an Druck zu machen. Dies gelang auch. Der FSV bestimmte das Spiel, war in der ersten Halbzeit das bessere Team. Mutschelbach hatte lediglich einige gute Ansätze bei Kontern. Doch in den Angriffsaktionen waren die Hollenbacher nicht klar genug. Fast immer blockte ein Mutschelbacher Fuß die Abschlüsse. Etwa bei Samuel Schmitt (12.), der von Michael Kleinschrodt eingesetzt wurde. Boris Nzuzi (14.) zielte zu hoch und der Schuss von Schmitt (18.) war kein Problem für Mutschelbachs Torhüter Dominic Bleich, der auch beim Abschluss von Noah Krieger (29.) keine Schwierigkeiten hatte.

Dann folgte mit der ersten guten Chance des ATSV die Führung. Hollenbach war in der Defensive unsortiert, Colin Bitzer flankte unbedrängt und Dennis Klemm köpfte völlig freistehend das 1:0 (32.).

Danach waren die Hollenbacher kurzzeitig verunsichert. Schließlich hatten sie eine halbe Stunde lang das Spiel dominiert. Doch kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste ihre bis dahin beste Chance, doch Bleich reagierte hervorragend. „Das 1:0 zur Pause war glücklich“, gestand ATSV-Trainer Dietmar Blicker. „Es gab nicht viele Torchancen, aber ich hatte das Gefühl, die Hollenbacher waren immer etwas schneller.“

Druckphase des FSV

Die zweite Hälfte begann für die Gäste nach Maß. Schmitt lupfte den Ball über die Abwehr, Krieger schloss überlegt ab und erzielte in der 52. Minute den 1:1-Ausgleich. Nun war der FSV wieder im Spiel und machte viel Druck. Lorenz Minder traf in der 55. Minute nur den Pfosten, eine Minute später scheiterte Schmitt aus 17 Metern an Bleich.

Zehn Minuten später fiel dann doch der Hollenbacher Führungstreffer. Schmitt legte quer und Hannes Scherer schob zum 2:1 ein.

Doch statt weiter Druck zu machen, nahm sich der FSV nun etwas zurück, wollte den Vorsprung verwalten. Und dies wurde in der 80. Minute bestraft: Wieder leitete Becker ein. Dieses Mal mit einem flachen Schuss aus spitzem Winkel, den Torhüter Philipp Hörner abwehrte, aber genau vor die Füße von Samir Frank, der nur noch einschieben musste. Kurz vor dem Ende wäre es beinahe noch schlimmer für den FSV gekommen, Doch Marius Uhl rettete auf der Linie gegen Michel Muselewski. So blieb es beim 2:2.

„Mir hat es gefallen, wie wir zurückgekommen sind“, meinte Kleinschrodt. „Aber wir hätten nach dem 2:1 nachlegen müssen. Aber wichtig war, dass wir einen Punkt mitnehmen.“ Der Auftritt seiner Mannschaft hatte auf jeden Fall Mut gemacht. „Das war eine Klasse besser als in der Woche davor gegen Neckarsulm im Pokal“, meinte Karl-Heinz Sprügel.

Julian Wild zum Würzburger FV

Unter der Woche fiel noch eine Personalentscheidung. Julian Wild hat den FSV Hollenbach wieder verlassen. Der Stürmer ist zum Studium nach Würzburg gezogen, damit wurde der Aufwand zu groß. „Schade, er hatte gute Ansätze“, meinte Trainer Martin Kleinschrodt. Allerdings wurde Wild von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Nun versucht er beim Würzburger FV wieder Fuß zu fassen. Von dort war er auch zum FSV gekommen.