Ein höherer Sieg war möglich

SpG Mückenloch/Neckargemünd - FC Wertheim Eichel 0:2

Eichel: Grabinger, Reiner (Stark), Budde, Pranjic, Friedlein, Scherer (Sämann), Ballweg, Sendelbach, Hemmerich, Ulsamer, Deubert.

Das Eichler Frauenfußballteam (Vierter) musste in der Landesliga beim Tabellennachbarn nach Mückenloch (Dritter). Direkt vom Anstoß weg, führte der erste Angriff zur 1:0-Führung. Der Ball kam von Talisa Ballweg über Kathi Deubert zu Lara Pranjic, diese knallte die Kugel unhaltbar unter die Latte.

In der ersten Hälfte war das Spiel recht ausgeglichen, jedoch mit den klareren Torchancen für Eichel. Lara Pranjic und Julia Hemmerich hatten gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Den einzigen guten Torabschluss der Heimmannschaft parierte Eichels Torspielerin Emilia Grabinger.

Das Eichler Team übernahm in der zweiten Hälfte komplett die Regie. So fiel folgerichtig in der 60. Minute das 2:0. Eine schöne Kombination ausgehend von Kristin Stark über Peggy Sämann, die Lara Pranjic, sehr gut in Szene setzte. sie umkurvte geschickt noch eine Abwehrspielerin und schob zur Entscheidung den Ball ins gegnerische Tor. Das Heimteam hatte in der gesamten zweiten Halbzeit keinen Torabschluss mehr zu verzeichnen. Der Sieg der Eichler Fußball Frauen war hochverdient und hätte durchaus höher ausfallen können.

Das nächste Heimspiel findet am 2. April um 11 Uhr gegen die SpG ASV Eppelheim/Heidelberg statt. peg