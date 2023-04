Ein hartes Stück Arbeit

Die TSG Hoffenheim gewinnt am 18. Spieltag der Frauen-Bundesliga dank eines von Jana Feldkamp verwandelten Foulelfmeters mit 1:0 bei Bayer 04 Leverkusen. Im Ulrich-Haberland-Stadion kamen die Hoffenheimerinnen nicht gut ins Spiel und ließen in der ersten Hälfte Präzision und Torgefahr vermissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Werkself-Frauen wirkten wacher und kamen durch schnelles Umschaltspiel immer wieder in die gefährliche Zone, es mangelte aber an klaren Chancen. Nach einer Viertelstunde wirkte es zunächst, als würde das Gästeteam an Sicherheit gewinnen, doch die gute Phase der TSG verebbte schnell wieder. So hatten bis zur Pause die Gastgeberinnen die besseren Chancen, bis zum Halbzeitpfiff fielen aber keine Treffer.

Aufmerksameres Team

Die Hoffenheimerinnen starteten bemüht in den zweiten Durchgang, fanden aber weiterhin über weite Strecken nicht zu ihrem Spiel. Leverkusen blieb zwar das aufmerksamere Team, allerdings blieben gute Offensivaktionen auf beiden Seiten Mangelware. Es entwickelte sich eine zerfahrene Partie und alles sah bis in die Schlussphase nach einem torlosen Unentschieden aus.

Mehr zum Thema Fußball Obacht vor dem Umschaltspiel Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Der seltsam ernergielose Auftritt der Hoffenheimer Mehr erfahren Landesliga Odenwald SV Nassig spielt stark, verliert aber unglücklich 0:1 Mehr erfahren

Nach einem Konter kam Sarai Linder in der 83. Minute im Strafraum zu Fall und Schiedsrichterin Annika Kost zeigte auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Jana Feldkamp sicher zur Führung (84.). In der Nachspielzeit brannte es im Hoffenheimer Strafraum zwar mehrfach noch lichterloh, die Lerch-Elf brachte das 1:0 aber über die Zeit.