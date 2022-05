Ein Abbruch überschattet

SV Nassig – TSV Rosenberg 1:1

Nassig: Floder, Baumann A. (85. , Lang, Lausecker (74. Dürr), Henninger (46. Hörner), Baumann T., Dworschak, Budde, Gattenhof, Rohde (74. Stobbies), Kunkel.

Drin das Ding: Rosenberg führte in Nassig durch diesen Elfmetertreffer von Hofmann. Doch in der Nachspielzeit kassierte der TSV noch den 1:1-Ausgleich. © Martin Herrmann

Rosenberg: Talic, Mai, Wild, Schäfer, Leis, Volk, Galm, Weiß, Haas, Bujak, Hofmann.

Tore: 0:1 (53., Elfmeter) Hofman, 1:1 (90.+5) Hörner. – Schiedsrichter: Sascha Haynes. – Zuschauer: 120.

In einer durchwachsenen ersten Hälfte schenkten sich beide Teams nichts. Aufgrund der Bedeutung des Spiels waren Einsatz und Kampf Trumpf. Der heimische SVN hatte durch Gattenhof in der achten und 23. Minute nennenswerte Möglichkeiten, ansonsten waren Chancen Mangelware, so dass es mit einem 0:0 in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel übernahm der Gast die Initiative und setzte Nassig unter Druck. Nach einer Unachtsamkeit in der Nassiger Abwehr bekam der Gast einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher von Hofmann sicher verwandelt wurde. Im Anschluss wurde Nassig wieder aktiver und erspielte sich zwingendere Möglichkeiten, sah sich aber immer wieder gefährlichen Kontern von Rosenberg ausgesetzt. Beide Sturmreihen ließen in dieser Phase etliche Großchancen ungenutzt. Erst in der Nachspielzeit gelang es Hörner, den Ball zum 1:1-Endstand im gegnerischen Gehäuse unterzubringen.

FV Reichenbuch – FC Hundheim-St. abgebrochen

Reichenbuch: Strein, Utz, Bachmann, Eiermann, Kielmann, Schölch, Bauer, Braun (71. Heeg), Roth, Hiller, Weber.

Hundheim-Steinbach: Müssig, Bischof, Trunk, Fischer, Dick, C. Münkel, Hilgner (29. Iancu), A. Münkel, Baumann, Pahl, Nastase (61. Öchsner).

Tore: 1:0 (77.) Bachmann, 1:1 (78.) A. Münkel. – Schiedsrichter: Philipp Freese (Neckarau). – Zuschauer: 90.

In der 91. Minute wurde die zunächst faire Partie abgebrochen, weil ein Gästespieler nach einer Gelb-Roten Karte den Schiedsrichter tätlich anging. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1 – Reichenbuch war in Führung gegangen. Nun muss das Sportgericht ein Urteil fällen, wie diese Begegnung gewertet wird.

FV Elztal – SV Wagenschwend 1:1

Elztal: Jakob, Fischer, Luckey, Brada, F. Kaiser, Kuhn (74. Schumacher), Helm, Mathes, Holzschuh (76. Ellwanger), Wölfer, M. Kaiser.

Wagenschwend: Deter, Allgaier, Berberich, Schork (82. Schäfer), Jakob, Link, Noe, Brenneis, Merz, Grimm, Schmitt (71. Plakinger).

Tore: 0:1 (27., Foulelfmeter) Berberich, 1:1 (90.+1) F. Kaiser. – Schiedsrichter: Justin Bechtel (Hoffenheim).

Für zwei Akteure war das Spiel sicher etwas Besonderes, denn Holger und Benedikt Jakob standen sich als Vater und Sohn auf dem Platz gegenüber. Elztal begann wie erwartet defensiv, Wagenschwend war feldüberlegen, ohne aber zwingende Chancen herauszuspielen. Das Unentschieden war am Ende ein gerechtes Resultat.

FC Schloßau – TSV Assamstadt 4:2

Schloßau: Keller, Schnorr, Link, Friedrich, Proksch, Mechler, Benig, Gornik, Brech (90.+3 Schäfer), Blumenschein, Scheuermann.

Assamstadt: Stelter, F. Rupp, Hügel, A. Rupp, Rumm, Geißler, Schalleer, Ansmann, Pollak, Münch, Wagner.

Tore: 1:0 Brech (37.), 2:0 Scheuermann (45.), 3:0 Brech (75.), 3:1 Münch (82.), 3:2 Geissler (91.), 4:2 Schäfer, FE (94.). – Schiedsrichter: Florian Uhl (Mannheim).

Anfangs sah es lange nicht nach einem Heimerfolg aus, denn der Gast aus Assamstadt spielte von Beginn an zielstrebig nach vorne und hatte mehrmals die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch entweder Unvermögen der Stürmer oder Pfosten und Latte hielten den FC im Spiel. Mitte der ersten Halbzeit kamen die Hausherren dann besser ins Spiel und sofort stellten sich auch erste Torchancen ein. Als Lukas Brech eine dieser Möglichkeiten dann auch noch verwerten konnte, war das Spiel in der 37. Minute mehr oder weniger auf den Kopf gestellt. Mit dieser Führung im Rücken spielten die Blau-Weißen fortan zielstrebiger nach vorne und konnten so den Gast bis zum Wechsel vom eigenen Gehäuse fernhalten. Mit Beginn der zweiten Hälfte dann sofort der nächste Nackenschlag für Assamstsadt, denn gleich der erste Angriff der Einheimischen führte nach toller Kombination in der 46. Minute zum 2:0 durch Th. Scheuermann. Nun hatte sich das Spiel vollkommen gedreht und die Hausherren waren im weiteren Verlauf die spielbestimmende Mannschaft. Als erneut L. Brech in der 75. Minute gar auf 3:0 stellen konnte, schien das Spiel gelaufen. Aber auch jetzt gaben sich die Gäste noch nicht geschlagen und kamen durch zwei Treffer in der 82. und 92. Minute durch Münch und Geissler nochmals gefährlich heran. Spieltrainer Schäfer konnte allerdings dann alle Siegeszweifler erlösen und verwandelte einen Foulelfmeter in der 94. Minute souverän zum 4:2-Endstand. Als der überragend leitende Schiedsrichter Florin Uhl die Partie dann beendete, stand fest, dass die „Rumpftruppe“ aus Schloßau auch im nächsten Jahr Landesliga spielen wird.