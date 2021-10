Ein 25-Meter-Schuss

Brehmbachtal – Reicholzheim 1:0

Tor: 1:0 (71.) Daniel Schneider. – Schiedsrichter: Björn Schumann. – Zuschauer: 120

Die Gäste kamen besser ins Spiel und bestimmten die ersten 20 Minuten, dabei hatten sie ein paar gute Chancen. Mitte der ersten Hälfte wurden die Gastgeber immer stärker. In der 71 Min. kam Daniel Schneider nach einer Balleroberung auf der rechten Seite durch und riskierte aus gut 25 Metern in halbrechter Position einen Torschuss. Der wurde noch von einem Abwehrspieler abgefälscht, so dass dem Torwart nur das Nachsehen blieb. Die nächsten zehn Min machten die Gäste Druck, der FV blieb jedoch standhaft und übernahm dann für die letzen zehn Minuten wieder die Regie.