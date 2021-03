Die Führenden in den Torjägerlisten in Deutschlands Top-Ligen gehören meistens der Ü32 an. Lewandowski ist 32, Terodde ebenfalls, und Mölders ist sogar schon 35. Eine Ausnahme in diesem Reigen ist der erst 19-jährige Marvin Cuni von der SG Sonnenhof Großaspach. Er hat in dieser Regionalliga-Saison bereits 14 Tore erzielt. Der albanische Junioren-Nationalspieler „gehört“ eigentlich zur zweiten Mannschaft des FC Bayern München, die in der 3. Liga spielt. Da die Münchner für ihn allerdings keine Chancen auf einen Stammplatz sahen, haben sie ihn nach Großaspach ausgeliehen. Für den „Dorfverein“ hat sich dies definitiv gelohnt.

Bundesliga

24 Tore: Lewandowski (München). 18 Tore: Silva (Frankfurt). 15 Tore: Haaland (Dortmund). 14 Tor: Weghorst (Wolfsburg). 13 Tore: Kramaric (Hoffenheim). 11 Tore: Wamangituka (Stuttgart). 10 Tore: Müller (München). 9 Tore: Alario (Leverkusen), Kalajdzic (Stuttgart), Stindl (Mönchengladbach), 7 Tore: Grifo, Petersen (beide Freiburg), Mateta (Mainz). 6 Tore: Cunha (Hertha), Gonzalez (Stuttgart), Kruse (Union Berlin), Schick (Leverkusen).

2. Liga

19 Tore: Terodde (Hamburg). 12 Tore: Kühlwetter (Heidenheim). 11 Tore: Zoller (Bochum). 10 Tore: Ducksch (Hannover), Krüger (Aue), Zulj (Bochum). 9 Tore: Dursun (Darmstadt), Hofmann (Karlsruhe), Hrgota (Greuther Fürth), Testroet (Aue). 8 Tore: Führich (Paderborn), Kempe (Darmstadt), Kerk (Osnabrück), Mühling (Kiel), Schäffler (Nürnberg).

3. Liga

13 Tore: Mölders (1860 München). 12 Tore: Boyd (Halle), Janjic (Verl), Sliskovic (Türkgücü München). 10 Tore: Shipnoski (Saarbrücken). 8 Tore: Hosiner (Dresden), Jacob (Saarbrücken), Malone (Wehen Wiesbaden), Martinovic (Waldhof Mannheim), Schröter (Zwickau), Verhoek (Rostock), Yildirim (Verl). 7 Tore: Boyamba (Waldhof Mannheim), Cueto (Viktoria Köln), Daferner (Dreseden), Kern (Bayern München II), Pourié (Kaiserslautern), Sararer (Türkgücü München), Tietz (Wehen Wiesbaden), Vermeij (Duisburg).

Regionalliga Südwest

14 Tore: Cuni (Sonnenhof Großaspach). 13 Tore: Fischer (Bahlingen), Marquet (Steinbach Haiger). 12 Tore: Pieringer (Freiburg II). 11 Tore: Burkart (Freiburg II), Fetsch (Offenbach). 10 Tore: Brandstetter (Mainz II), Güclü (FSV Frankfurt), Koffi (Elversberg), Saglik (Kassel). 9 Tore: Alawie (FSV Frankfurt), Burgio (Walldorf), Mustafa (Koblenz), Suero (Elversberg). 8 Tore: Assibey-Mensah (Schott Mainz), Bytyqi (Steinbach Haiger), Ekene (Hoffenheim II), Reichert, Rühle ((beide Ulm), Sankoh (VfB Stuttgart II). ptt