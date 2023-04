Eichel rückt auf zweiten Platz vor

FC Wertheim Eichel – SpG ASV Eppelheim/HeidelbergerSC II 3:0

Eichel: Emilia Grabinger, Britta Reiner, Lena Budde, Lara Pranjic, Maren Scherer (Sophie Maier), Peggy Sämann (Verena Heuduck), Talisa Ballweg (Viki Sendelbach), Julia Hemmerich (Isi Winzer), Tizia Ulsamer, Kathi Deubert, Lena Meister

Die Eichler Frauen empfingen am Sonntag das Landesligateam der SpG ASV Eppelheim/Heidelberger SC II mit dem klaren Ziel, die drei Punkte zu sichern und die SpG Mückenloch/Neckargemünd vom dritten Platz zu verdrängen.

FC machte Druck

Die Gastgeberinnen nahmen von Beginn an das Geschehen in die Hand und ließen den Gästen keine Gelegenheit zur Entfaltung. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte das Eichler Frauenteam den Druck auf das Gästetor. Nachdem mehrere gute Gelegenheiten ausgelassen wurden, erzielte Peggy Sämann in der 29. Minute nach einer Ecke von Lena Meister aus dem Rückraum die 1:0-Führung.

In der 36. Minute blockten die Gästeabwehr einen Versuch von Maren Scherer ab. Der Ball fiel Lena Meister vor die Füße, die mit einem satten Schuss ins lange Eck den 2:0-Pausenstand herstellte.

In den ersten 45. Minuten bekam die Eichler Torhüterin Emilia Grabinger keinen einzigen Ball des Gegners auf ihren Kasten. Die Halbzeitführung war hoch verdient und für die Gäste sehr schmeichelhaft.

Klar überlegen

In der zweiten Hälfte ging bei den Eichlerinnen etwas die Linie verloren, das änderte allerdings nichts an der klaren Überlegenheit. Die Gäste spielten außer einer Freistoßmöglichkeit keine Torchance heraus. In der 71. Minute stellte Lena Meister mit einem scharfen Schuss von halb rechts den Endstand zum 3:0 her.

Es gab, wie schon in der ersten Halbzeit, eine Vielzahl an Möglichkeiten das Ergebnis deutlich nach oben zu schrauben. Aus einer homogenen Mannschaft ist Talisa Ballweg hervorzuheben, die 90 Minuten lang Dreh- und Angelpunkt des Eichler Spiels war.