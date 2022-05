Edelfingen ist aus dem Rennen

SV Edelfingen – TSV Dörzbach/Klepsau 1:2

Edelfingen: Ulshöfer, Giminski, Niewiadomski, S. Popescu, Virtaci, H. Popescu, Hardalau, Wolpert (86. Linsenmayer) Bean, Gründer (65. Narbu), Körner (78. Freund)

Dörzbach/Klepsau: Volk, Fluhrer, Huck, M. Stauch, Walz, J. Köder, S. Köder, J. Stauch (72. Stutz), Gennrich, Schappes (78. Meißner), Zürn (86. Stier)

Tore: 0:1 (37.) Marvin Gennrich; 1:1 (49.) Horatiu Popescu; 1:2 (52.) Christian Schappes. – Schiedsrichter: Horst Sieber. – Zuschauer: 140.

Der TSV Dörzbach/Klepsau und der FC Billingsbach werden die beiden Spitzenplätze in der Kreisliga B1 Hohenlohe unter sich ausmachen: Nachdem der FC Billingsbach durch seinem 3:0- Erfolg am Freitagabend bei der SGM Creglingen II/Bieberehren kurzzeitig die Nase vorn hatte, hat sich der TSV Dörzbach/Klepsau mit einem verdienten 2:1-Erfolg im Topspiel beim SV Edelfingen den Platz an der Sonne zurückerobert. Der SVE streitet sich in den letzten beiden Saisonspielen mit der SGM Hohebach/Rengershausen nur noch um den bedeutungslosen dritten Platz.

Die Zuschauer, die trotz der hohen Temperaturen den Besuch des Sportplatzes dem des Schwimmbades vorgezogen hatten, mussten ihre Entscheidung nicht bereuen, denn die Partie in Edelfingen stand auf einem für Kreisliga-B-Verhältnisse sehr hohen Niveau. Beide Teams spielten einen ansehnlichen Kombinationsfußball und fanden meist auch in kniffligen Situationen gute spielerische Lösungen. Konstruktives, auch technisch anspruchsvolles Aufbauspiel statt planloses Nach- Vorne-Schlagen des Balles, gutes Freilaufverhalten und schnelles Umschalten: Beide Teams verdienten sich zurecht das Lob ihrer Trainer.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt heute. Wir waren spielerisch auf Augenhöhe und haben gegen die stärkste Mannschaft in dieser Liga gut dagegen gehalten. Heute fehlte uns das Quäntchen Glück, das wir beim 2:1- Erfolg im Hinspiel hatten. Aufgrund der größeren Zahl von Torchancen hat der TSV Dörzbach/Klepsau verdient gewonnen“, resümierte SVE- Coach Tobias Ulshöfer. „Unsere Aufstiegschance haben wir nicht heute verspielt, sondern z. B. in den Begegnungen mit der SGM Creglingen II/Bieberehren, gegen die wir fünf Punkte liegen gelassen haben.“

Auch Gästetrainer Andreas Walter zog ein positives Fazit nach diesem B1-Topspiel, dessen betont fairer Verlauf für beide Trainer übrigens auch ein Verdienst des sehr umsichtigen, unaufgeregt leitenden Unparteiischen war.

Erfreulicherweise. . .

„Der SV Edelfingen war der bislang stärkste Gegner in der Rückrunde. Wir haben schon nach zwei Minuten eine Riesenchance zur Führung verpasst, dann hat der Edelfinger Keeper dreimal sehr stark reagiert. Erfreulicherweise sind wir nach dem sehr gut herausgespielten Ausgleichstreffer des SV Edelfingen kurz nach der Pause fast postwendend wieder in Führung gegangen“, betonte der TSV- Coach.

Torschütze zum 1:2 war Christian Schappes, am Sonntag der beste Spieler auf dem Platz, den die Hausherren bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung nie richtig in den Griff bekamen. Es war vor allem sein Verdienst, dass vor dem Tor der Gastgeber mehr Gefahr aufkam als vor dem Kasten der Jagsttäler.

Der Sieg des TSV Dörzbach/Klepsau war nach der 2:1-Führung nicht mehr ernsthaft gefährdet, da die Gäste die Partie ruhig zu Ende spielten und der SVE sich keine nennenswerten Möglichkeiten mehr erarbeiten konnte.

Das letzte Aufbäumen der „Grün-Weißen“ fehlte letztendlich auch, weil gegen Ende des temporeichen Spiels schlicht und einfach die Kräfte nachließen.