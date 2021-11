Edelfingen fordert Dörzbach/Klepsau

Während sich der TSV Dörzbach/Klepsau souverän in Neunkirchen durchsetzte, hatten seine Konkurrenten große Probleme.

Die SGM Hohebach/Rengershausen verhinderte gegen Schrozberg in letzter Minute die erste Saisonniederlage, Spitzenreiter Billingsbach erzielte das Siegtor beim Außenseiter in Morsbach erst in der Nachspielzeit.

Der Tabellenführer will nun seine makellose Heimbilanz gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren weiter ausbauen.

Deutlich schwerer dürfte die Hausaufgabe für den TSV Dörzbach/Klepsau gegen Verfolger SV Edelfingen sein, der nach vier Siegen in Folge Lunte gerochen hat.

Auch die SGM Hohebach/R. steht in Jagsthausen vor einer heiklen Aufgabe. Zumindest einen Teilerfolg erhofft sich die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II gegen den SV Morsbach. Eine völlig offene Angelegenheit ist das Derby der Tabellennachbarn SGM Markelsheim/Elpersheim II und TSV Althausen/Neunkirchen. hw