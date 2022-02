Eckdaten stehen fest

Der so genannte Rahmenterminkalender (RTK) setzt die wichtigsten Eckdaten einer Fußball-Saison. Dort werden alle Spieltage von der Saisoneröffnung bis zum Abschluss einer Spielzeit festgelegt. Auch die Termine für die Pokalspiele sowie die Relegationsspiele sind Teil des Rahmenterminkalenders.

Der Rahmenterminkalender des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) für die überbezirklichen Ligen der Herren und Frauen in der Saison 2022/23 ist zwischenzeitlich fixiert worden. Für die Ligen auf Bezirks- und Kreisliga-Ebene werden die Bezirke ihre Zeitpläne auf Basis des überbezirklichen Rahmenterminkalenders erstellen. Der Rahmenterminkalender der Juniorinnen und Junioren wird derzeit noch erarbeitet.

Den Auftakt machen bereits am 6. August die WFV-Vereine in der Regionalliga Südwest und der Oberliga Baden-Württemberg. In der Verbandsliga und den Landesligen ist der Start-Termin abhängig von der jeweiligen Staffelgröße: Staffeln mit mehr als 16 Mannschaften starten ebenfalls am 6. August in die Saison. 16er-Staffeln werden ab dem 20. August den Spielbetrieb aufnehmen. Wie üblich werden die ersten beiden Runden im Wettbewerb um den Verbandspokal bereits vor dem Start der Meisterschafts-Wettbewerbe ausgetragen, und zwar am 23. (erste Runde) und 30. Juli (zweite Runde). Die Relegationsspiele werden ab 14. Juni 2023, ausgetragen; die letzten Begegnungen der Saison sind für Sonntag, 25. Juni 2023 geplant.

Der überregionale Spielbetrieb der Frauen startet am 27. August 2022, wenn die Oberliga-Staffelgröße 16 Mannschaften umfasst. Bei lediglich 14 Teams wird der erste Spieltag auf den 3. September festgelegt. Die Verbands- und Landesliga steigt je nach Staffelgröße frühestens ebenfalls am 3. September ein, die Regionenliga am 17. September. Die erste Runde des Verbandspokals der Frauen ist für den 21. August terminiert. Die erste Relegationsrunde soll am 14. Juni 2023 gespielt werden, die letzten Spiele sind auch bei den Frauen am 25. Juni 2023 geplant.