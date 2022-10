Duell auf Augenhöhe?

Die Fußballerinnen der SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim treffen in der Verbandsliga am morgigen Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr auswärts auf den VfB Bretten. Nachdem man am vergangenen Spieltag drei Punkte gegen VfK Diedesheim erkämpft hat, will man nun auf diese Leistung aufbauen. Aktuell belegt die Mannschaft mit sieben Punkten den fünften Tabellenplatz. Der VfB Bretten ist momentan auf Rang acht (vier Punkte). Zuletzt holte Bretten beim 1:1 ein Unentschieden gegen KIT Sport-Club, Da die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim in dieser Saison gegen KIT Sport-Club ebenfalls ebenfalls unentschieden gespielt hat (2:2). ist eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten. – Die zweite Mannschaft der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim gastiert in der Landesliga (Kleinfeld) bei der SG Günterfürst/Hetzbach. Die Partie findet am heutigen Samstag um 17 Uhr in Erbach statt.

