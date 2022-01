Drittligist Türkgücü in finanzieller Not?

Fußball-Drittligist Türkgücü München droht möglicherweise Ärger mit dem DFB. Laut einem bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) hätte Türkgücü bis zum 20. Januar einen Nachweis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beim DFB vorlegen müssen. Jedoch sollen laut der SZ nicht alle erforderlichen Unterlagen in Frankfurt eingegangen sein. Gerüchten zufolge soll ein niedriger siebenstelliger Betrag fehlen. Im Sommer hatte Türkgücü einen Börsengang angekündigt. So wollte die Türkgücü Fußball GmbH Kapital von bis zu acht Millionen Euro generieren. Doch das Interesse an den Aktien war ganz offensichtlich zu gering. pati

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1