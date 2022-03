Dreier ist für Igersheim Pflicht

Erstmals in dieser Saison liegt die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen nun auch nach Punkten vorne: Während der Spitzenreiter beim bis dato zuhause ungeschlagenen SV Harthausen souverän mit 4:1 gewann, patzte Konkurrent TV Niederstetten vor eigenem Publikum mit 2:3 gegen den Tabellendritten SGM Markelsheim/Elpersheim. Auch gegen den zuletzt spielfreien Elften SC Wiesenbach, der im Hinspiel mit 0:5 das Nachsehen hatte, sind die Badestädter haushoher Favorit. Alles andere als der zehnte Heimsieg des Bezirksligaanwärters wäre eine Überraschung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine bittere Heimniederlage musste der TV Niederstetten im Derby gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim einstecken. Die Vorbachtäler führten mit 2:1, ehe die Gäste in den letzten sieben Minuten den Spieß noch umdrehten und damit den Abstand zum TVN auf neun Zähler reduzierten. Nun steht der Tabellenzweite beim SC Amrichshausen unter Zugzwang. Der Künzelsauer Teilortclub stoppte, nach fünf Niederlagen in Folge, seine Talfahrt mit einem 1:0 bei Schlusslicht in Blaufelden. Der SCA hat 16 seiner 24 Punkte vor eigenem Publikum verbucht und wird sicher stärkere Gegenwehr leisten als beim 0:4 im September am Vorbach.

Nach dem 5:0-Vorrundensieg plant die SGM Markelsheim/Elpersheim nun auch in Markelsheim einen Dreier gegen den SV Sindelbachtal fest ein. Der Tabellenvorletzte hat allerdings in dieser Saison seine Haut schon mehrmals gegen Favoriten sehr teuer verkauft, verlor zum Beispiel unlängst überraschend knapp mit 0:1 gegen den Tabellenführer und erkämpfte sich in der Vorrunde in Niederstetten sogar ein 1:1-Unentschieden. Die Hausherren sind also gewarnt und wissen, dass sie sich den obligatorischen Dreier nicht im Schongang sichern können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist der FC Creglingen hinter der SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen das zweitbeste Rückrundenteam. Wie die Taubertäler, hat auch die SGM Mulfingen/Hollenbach II seit vier Spielen nicht mehr verloren und ist zudem als einziges Team neben dem Titelfavoriten zuhause noch ungeschlagen (6-2-0). Der Tabellensechste kann nun nach Punkten zu seinem Gast aufschließen, vorausgesetzt, es gelingt die Revanche für die 1:3- Niederlage im Hinspiel. In seinem letzten Gastspiel an der Jagst zog der FCC mit 0:2 den Kürzeren.

In dieser Deutlichkeit völlig überraschend wurde die SGM Taubertal/Röttingen am fünften Spieltag mit 0:5 bei der DJK Bieringen abgefertigt. Nun will der Tabellenfünfte im Rückspiel in Tauberrettersheim wieder die Heimstärke beweisen, die er bislang lediglich beim 1:4 vor zwei Wochen gegen den TV Niederstetten vermissen ließ. Die unberechenbaren Bieringer gewannen das Künzelsauer Altkreisduell gegen Nagelsberg mit 3:2 und belegen mit ausgeglichener Gesamtbilanz den achten Rang.

Der Tabellensiebte FC Phönix Nagelsberg ist am Sonntag Gastgeber des SV Harthausen, der am vergangenen Wochenende gegen die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen chancenlos war und die erste Heimniederlage hinnehmen musste. Diese war einzuplanen und ist bei zehn Punkten Vorsprung vor dem Drittletzten auch zu verschmerzen. Nun gilt es im Künzelsauer Teilort an das letzte Auswärtsspiel in Wiesenbach anzuknüpfen, wo mit einem 1:0-Erfolg die Niederlagenserie auf gegnerischem Platz endlich gestoppt wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ fragt man sich wohl im Lager des FC Igersheim vor dem Kellerduell gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSV Blaufelden. Nach erst einem einzigen Pünktchen aus bislang sieben Heimspielen ist der erste Dreier vor eigenem Publikum absolute Pflicht für die Gelb-Schwarzen. Diese müssen als Drittletzter alles daransetzen, den knappen Zwei-Punkte-Vorsprung auf den SV Sindelbachtal auszubauen. Die Gäste aus Blaufelden, die im Hinspiel knapp mit 1:2 verloren, sind nach neun Gastspielen noch ohne Auswärtspunkt.

Spielfrei ist die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern