Drei Tore in sechs Minuten

SV Wachbach – FC Matzenbach 3:0

Wachbach: Hadamek, Thissen, Fries, Thomas, Gerner, Kißling, Dörner, Feidel, Brotsch, Schmitt, Wolfarth.

Matzenbach: Heth, Müller, Weinschenk, Rein, Mook, Schultes, Butz, Stöffler, Erhard, Trinka, Schiskowski.

Tore: 1:0 (16.) Simon Kißling, 2:0 (17.) Manuel Gerner, 3:0 (21.) Jannik Wolfarth. – Schiedsrichter: Valentino Parys.

Einen ungefährdeten Heimsieg verbuchte der SV Wachbach gegen den FC Matzenbach. Der SV war von Beginn an tonangebend und hatte mehr Spielanteile. Die erste Gelegenheit des Spiels hatte Gerner doch FCM Keeper Heeth vereitelte den Abschluss. Im Anschluss entschied der SV innerhalb von sechs Spielminuten das Spiel zu seinen Gunsten. Zunächst spielte Fries den eingelaufenen SV Torjäger Kissling mit einem Querpass frei zum 1:0. Direkt im Anschluss setzte Gerner bei einem missglückten Rückpass entscheidend nach und der sonst gute Gästekeeper schlug ein Luftloch welches Gerner eiskalt zum 2:0 nutzte. Im Anschluss war es wieder Fries der Wolfarth mustergültig am langen Pfosten bediente und es mit einer 3:0 Führung in die Kabine ging.

In der zweiten Hälfte agierte Matzenbach deutlich sortierter im Defensivbereich und Wachbach erspielte sich kaum Torchancen. Am Ende blieb es bei einem verdienten Heimerfolg.

