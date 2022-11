Drei Punkte sollen her

In der Frauen-Verbandsliga empfängt die SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim den ATSV Mutschelbach. Die Partie findet am heutigen Samstag, 12. November, um 14.30 Uhr in Dittwar statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem es am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage im Derby gegen SC Klinge Seckach gegeben hat (wir berichteten), will sich das Team der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim nun drei Punkte vor Heimpublikum erkämpfen. Aktuell belegt man mit elf Punkten den vierten Tabellenplatz. Der ATSV Mutschelbach liegt auf Tabellenplatz elf mit vier Punkten.

Besondere Aufmerksamkeit muss die Heimmannschaft auf die Spielerinnen Alisa Jeckel und Maja Posselt legen, da diese zusammen 9 der bislang 13 Mutschelbacher Toren erzielt haben.

Mehr zum Thema Fußball SpG zu Gast bei Klinge Mehr erfahren Fußball Aufholjagd kam zu spät Mehr erfahren Fußball Verdientes 2:0 nach starker erster Hälfte Mehr erfahren

Beide Teams sind noch nicht sehr lange in der Verbandsliga. Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim ist Aufsteiger und für ATSV Mutschelbach ist es auch erst die dritte Saison.

Auch wenn die Heimmannschaft in der Tabelle aktuell besser dasteht als der Gegner, wird es sicherlich keine einfache Partie für den Aufsteiger.

Die zweite Mannschaft der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim bestreitet am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr ihr fünftes Saisonspiel in Ketsch. Die Gegner belegen in der Landesliga aktuell den vierten Tabellenplatz mit sieben Punkten, die SpG den sechsten Platz mit sechs Punkten. ls/hr