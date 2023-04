Drei Punkte sind drei Punkte

FSV Hollenbach – Freiburger FC 4:0

Hollenbach: Hörner, Schülke, Hahn, Minder (82. Wagemann), Kleinschrodt (64. Specht), Kurz, J. Limbach, Schiek, Rohmer (77. F. Limbach), Krieger (65. Baust), Schmelzle.

Freiburg: Bergmann, Faßbinder, Polzer, Fischbach (62. Hinrichsen), Ivancic, Himmelsbach (68. Ernst), Gehring, Zeyer, Amrhein, Allgaier (74. Galli), Ebel (46. Eggert).

Tore: 1:0 (19.) Jonas Limbach, 2:0 (39.) Lorenz Minder, 3:0 (75.) Marco Specht, 4:0 (88.) Benjamin Kurz. – Schiedsrichter: Christoph Busch (Sulzbach). – Zuschauer: 351.

Es war ein immens wichtiger Sieg für den FSV Hollenbach. Mit 4:0 schlug der Hohenloher Oberligist das Schlusslicht Freiburger FC. Dabei bezeichnete Dirk Prediger das Spiel als das schlechteste seit er hier Trainer sei.

Prediger hatte seine Mannschaft auf zwei Positionen umstellen müssen. Hannes Scherer fiel verletzt aus, für ihn rückte Michael Kleinschrodt in die Spitze und Christoph Rohmer kam in die Startelf und besetzte zusammen mit Jonas Limbach die Doppel-Sechs. Kurz vor dem Spiel musste noch Marius Uhl kurzfristig vom Spielberichtsbogen genommen werden, weil er sich nicht wohl fühlte, Dafür begann Matthias Hahn als Linksverteidiger. Und noch eine positive Personalnachricht: Nach seiner langen Verletzungszeit kam Felix Limbach in der zweiten Hälfte erstmals wieder aufs Feld.

Hollenbach ganz geduldig

Ruhig und souverän spielten die Hollenbacher die erste Spielhälfte runter. Mit viel Geduld, aber auch mit der einen oder anderen Leichtfertigkeit in der Defensive. Von Freiburg kam in der Offensive wenig, doch wenn die Gäste in Tornähe auftauchten, wurde es durchaus gefährlich.

Der FSV legte sich den Gegner zurecht, bestimmte das Spiel, ohne zunächst zu klaren Chancen zu kommen. In der 20. Minute legte dann Noah Krieger nach einer schönen Kombination auf der rechten Seite zurück und Jonas Limbach erzielte die 1:0-Führung. Das ging in Ordnung, auch wenn es die erste klare Möglichkeit war. Neun Minuten später zielte Sebastian Schiek etwas daneben. Hollenbach blieb dominant, konnte aber auch froh sein, dass der Freiburger Kapitän Fabian Amrhein in der 37. Minute nach einem langen Ball etwas zu hoch gezielt hatte. Fünf Minuten darauf fiel dann das beruhigende 2:0. Limbach steckte durch, Lorenz Minder schob den Ball am Torhüter vorbei. Kurz vor der Pause landete der Ball nochmal am Hollenbacher Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel war zunächst Freiburg das bessere Team. Hendrik Gehring schoss den Ball knapp am Tor vorbei. Der FSV war nun nicht mehr präsent genug, verwaltete zu sehr. Nach zehn, 15 Minuten verlagerte sich das Spielgeschehen weitgehend ins Mittelfeld. Vor den Toren tat sich nicht viel. Und wenn, wirkte Freiburg fast etwas gefährlicher. Ein Kopfball von Marco Specht kam etwas zu zentral aufs Tor. Dann klärten die Hollenbacher zur Ecke (73.). Es folgte ein Konter, bei dem Benjamin Kurz quer legte und Specht (75.) zum 3:0 abschloss. Bei einem Freistoß von Fabian Amrhein war dann mal wieder Philipp Hörner im Hollenbacher Tor gefragt. Drei Minuten später erzielte Kurz noch den 4:0-Endstand. Jann Baust hatte sich zuvor durchgesetzt.

„Wir hatten schon auch zwei, drei Situationen, die wir überstehen mussten“, meinte Prediger. „Wir haben 4:0 gewonnen, da gibt es wenig zu bemängeln. Auch wenn es das schlechteste Spiel von uns war, seit ich Trainer bin.“

Immer noch nicht ganz raus

Aber es waren drei wichtige Punkte, durch die der FSV weiter auf Rang neun steht, aus dem Abstiegskampf aber immer noch nicht ganz raus ist. Denn auch andere Teams aus der unteren Tabellenregion, wie zum beispiel Offenburg gegen Großaspach oder Ravensburg oder Oberachern punkteten.