Drei Punkte eingeplant

Zum Abschluss der Hinrunde in der Frauenfußball-Bundesliga gastiert die TSG Hoffenheim am Sonntag (13 Uhr) zum Baden-Derby beim SC Sand. Das Tabellenschlusslicht ist in der laufenden Spielzeit noch ohne Sieg, die Hoffenheimerinnen wollen ihrer Favoritenrolle in der Ortenau gerecht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trainer Gabor Gallai freut sich zwar noch über den Sieg in der Champions League in Dänemark. „Mit der Art und Weise wie wir in Køge aufgetreten sind, waren wir aber nicht zufrieden. Das können wir von unserer Spielanlage deutlich besser“, sagt er.

Zum Baden-Derby sagt er: „Wir erwarten in Sand einen Gegner, der mit all seinen Mitteln versuchen wird, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Sand wird mit viel Mentalität, Leidenschaft und Kampfkraft auftreten, um uns den Zahn zu ziehen. Für uns ist das Ziel aber ganz klar, drei Punkte mit nach Hoffenheim zu nehmen. Wir gehen als Favorit ins Baden-Derby, dieser Rolle wollen wir auch gerecht werden.“ Isabella Hartig und Paulina Krumbiegel fehlen. Auf einigen Positionen soll rotieren werden. pik