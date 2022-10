Drei Mal sind die Rollen klar verteilt

Bereits am heutigen Freitag empfängt Aufstiegskandidat SV Viktoria Wertheim die SG RaMBo II. Alles andere als ein klarer Sieg der Heimelf wäre eine faustdicke Überraschung. Sie könnten bei einem Dreier sogar die Tabellenführung übernehmen. Die Gäste befinden sich augenblicklich auf dem drittletzten Tabellenplatz, haben aber dank ihres Punktgewinns gegen die SpG Wind./Schwabhausen II positiv aufhorchen lassen. Wenn dieser Erfolg auch Rückenwind verleihen dürfte werden die Punkte mit Sicherheit in Wertheim bleiben.

Einen Tag später, am morgigen Samstag, treffen in einem Lokalderby die SpG Windischbuch/Schwabhausen II und die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II aufeinander. Auch hier scheinen die Rollen klar verteilt. Die Hausherren sind beim Kampf um den Aufstieg, trotz des Punktverlustes am vergangenen Wochenende gegen die SG RaMBo II, voll im Soll und der klarer Favorit. Die Gäste haben in ihren sieben Spielen lediglich einmal den Platz als Sieger verlassen. Dabei wird es, zumindest nach dieser Partie, wohl auch bleiben.

Nach einem spielfreien Wochenende will die SpG Bobstadt/Assamstadt III wieder auf Punktejagd gehen. Ob dies gegen den mit einem klaren Heimsieg gegen die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II anreisenden 1. FC Umpfertal klappt, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass die Gastgeber bei einem Sieg der oberen Tabellenhälfte wieder etwas näher kommen könnten. Die Gäste hingegen wären bei einem Dreier sogar wieder voll im Aufstiegsrennen mit dabei. Denkbar, dass der Heimvorteil das Zünglein an der Waage spielt.

Wieder einen Tag später, also am Sonntag, empfangen die Kickers DHK Wertheim II den SV Anadolu Lauda. Während die Hausherren in der Spitzengruppe aktiv mitmischen, ziert der Gast mit lediglich zwei Punkten aus sieben Spielen das Tabellenende. An diesen Machtverhältnissen dürfte sich auch nach Ende der Partie nicht geändert haben.

Ein Spiel auf Augenhöhe verspricht die Partie zwischen dem SV Nassig III und dem FC Eichel II zu werden. Während die Platzherren beim SV Anadolu Lauda drei Punkte kassierten, gelang den Gästen gegen den aktuellen Tabellenführer FV Brehmbachtal II ein beachtliches 1:1 Unentschieden. Was die Spielstärke anbelangt, dürften sich beide Teams in nichts nachstehen. Dementsprechend spannend könnte es werden.