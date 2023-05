Doppelschlag entscheidet Derby

TV Niederstetten – VfB Bad Mergentheim 2:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Niederstetten: Wagner, Wolpert, Haag (90. Heppel); Löber, Wolfert (62. Esslinger), Landwehr (88. Reindl), Ziegler-Schulz, Herrmann, Kraft, Stussnat, Döffinger (62. Sbongk).

Bad Mergentheim: Bornhorst, Ebel, Naraldin, Sanyang (22. Ditz), Graf, Hehn, Akdas, Zehnter, Braun, Ondrasch, Hossein (56. Besart)

Mehr zum Thema Der Spieltag im Fußballbezirk Hohenlohe Markelsheim/Elpersheim baut Vorsprung aus Mehr erfahren Abstimmung Die Kandidaten im Kurzüberblick Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bezirksliga Hohenlohe Prestigeduell steht an Mehr erfahren

Tore: 0:1 (60.) Mustafa Besart; 1:1 (80.) Patrick Haag; 2:1 (82.) Daniel Kraft. – Schiedsrichter: Thorsten Genthner (Michelfeld). – Zuschauer: 130.

„Die Mannschaft hat in der Winterpause eine Liste von Zielen erstellt, die sie in dieser Saison noch erreichen will, dazu gehörte der erste Bezirksliga-Derbysieg“, sagte TVN- Trainer Henning Westphal. „Der erste Haken konnte heute gesetzt werden“, freute sich der Niederstettener Coach nach dem etwas glücklichen 2:1-Heimerfolg im Aufsteigerduell gegen den VfB Bad Mergentheim dank einer Energieleistung seiner Schützlinge, mit der sie das Spiel nach 0:1-Rückstand in der Schlussphase mit einem Doppelschlag noch drehten und damit in der Tabelle an ihrem Gast vorbeizogen.

Der Haken hinter einem weiteren Ziel - ein einstelliger Tabellenplatz- kann natürlich erst am Saisonende gesetzt werden, Rang 9 in der aktuellen Tabelle ist eben zunächst einmal nur eine Momentaufnahme.

Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken der Partie. In der ersten Hälfte wurden auf beiden Seiten keine nennenswerten Torchancen kreiert. Die Abwehrreihen hatten alles im Griff und die Torhüter waren fast beschäftigungslos.. Einen echten Aufreger gab es nur in der 35. Minute, als Nico Wagner, der Jonas Dreher im TV- Kasten vertrat, im Herauslaufen zunächst patzte, seine Fehler aber umgehend ausbügelte und sich das Leder mit beherztem Einsatz zurückeroberte.

Nach dem Wechsel waren zunächst die Gastgeber am Drücker, Der technisch sehr versierte Fabian Löber setzte sich auf der Grundlinie gegen zwei Verteidiger elegant durch, hatte aber im Zentrum keine Anspielstation und scheiterte mit seinem Torschussversuch an VfB- Keeper Sven Bornhorst.

Nach exakt einer Stunde Spielzeit zappelte dann der Ball das erste Mal im Netz, allerdings in dem des TVN: Der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Mustafa Besart setzt sich auf der linken Seite im Zweikampf durch, sein Kunstschuss von der Strafraumgrenze schlug unhaltbar im rechten oberen Toreck ein.

Von diesem sehenswerten Sonntagsschuss ließen sich die Vorbachtäler aber nur ganz kurz beeindrucken. Nachdem der eingewechselte Moritz Esslinger mit einem Lattenschuss das Ziel denkbar knapp verfehlt hatte (72.) und Fabian Löber kurz darauf am Gästekeeper gescheitert war, sorgte Patrick Haag in der 80. Minute mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel für den verdienten Ausgleich.

Nur zwei Minuten später war das Spiel gedreht, als Daniel Kraft nach einem zunächst mit Mühe noch abgewehrten Freistoß von David Stussnat im Nachsetzen erfolgreich war.

„Zwei Standards für den TV Niederstetten und fünf Minuten Tiefschlaf bei uns haben das Spiel gedreht und das glücklichere Team hat gewonnen“, meinte VfB-Sportvorstand Andre Herber nach der Partie.“

Und natürlich sprach Herber auch die verpasste Riesenchance zum 2:2-Ausgleich an.: In der Nachspielzeit hatte TVN-Kapitän Jan Ziegler-Schulz mit einer akrobatischen Rettungsaktion einen Freistoß der Gäste an den Pfosten gelenkt, der verdutzte Stephan Braun den Abpraller aus knapp drei Metern Entfernung über das gegnerische Tor befördert. „Nach drei Niederlagen in Folge wollten wir heute defensiv stabil stehen und den Gegner zwingen, selbst aktiv zu werden. Auch das Spiel nach vorne war bis 30 Meter vor dem Tor o.k., dann aber ohne Durchschlagskraft“, fasste Henning Westphal zusammen. „Bad Mergentheim stand aber auch nicht schlecht. Die drei Tore in diesem Spiel resultierten nicht von ungefähr aus zwei Standards und einem Sonntagsschuss.“

Wenig Verständnis zeigte der TVN-Coach für die Gelb-Rote Karte, die Daniel Kraft in der Nachspielzeit erhielt- „angeblich wegen einer Schwalbe- er wird uns in Bühlerzell sehr fehlen.“