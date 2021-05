Donebacher Trainer-Trio bleibt

Der FC Donebach, dessen erste Fußball-Mannschaft in der Kreisliga Buchen spielt, hat die Weichen für die nächste Runde gestellt. Das Trainer- Trio Manuel Walz sowie Michael und Johannes Schnetz hat „gute Arbeit geleistet und ist auch die nächste Spielzeit verantwortlich“, so der FCD in einer Pressemitteilung. Ziel sei es für 2021/22, eine sorgenfreie Runde zu spielen und nach Möglichkeit natürlich die Rückkehr zum gewohnten Spielbetrieb, wie Spielausschussvorsitzender Dieter Dietrich betont. Der Mannschaftskader bleibt weitestgehend zusammen und soll durch zwei vielversprechende Talente verstärkt werden. mn

AdUnit urban-intext1