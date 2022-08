Donebach will Ausrufezeichen setzen

Ganze sieben Konkurrenten nannten die die SpG Sindolsheim/ Rosenberg II als Favoriten auf die Meisterschaft. Mit einem Sieg am ersten Spieltag untermauerte man die Ambitionen. Als eigenes Saisonziel gab man das obere Drittel an. Nach Rang drei in der Vorsaison könnte es diesmal noch weiter nach oben gehen. Von oben (Kreisliga) kam der Gegner an diesem Wochenende. Der FC Donebach ist als einziger der drei Kreisliga-Absteiger mit einem Sieg in die Saison gestartet. Nun trifft man aufeinander. Beim FCD überragte an Spieltag eins vor allem Torjäger und Oldie Michael Schnetz mit drei Treffern. Er soll mithelfen beim Saisonziel „Vorderer Mittelfeldplatz“. Welchem Team gelingt so früh in der Saison ein kleines Ausrufezeichen?

Zum zweiten mal Derbytime für die SpG Erftal. Nach dem Auftaktsieg beim Kreisliga-Absteiger in Schweinberg empfängt man nun den TSV Höpfingen II. Auch der TSV II wusste zu Saisonbeginn zu überzeugen. Mit einem deutlichen 4:0-Sieg schob man sich direkt an die Tabellenspitze. Nach einem Spieltag hat dies noch keine große Aussagekraft, mit einem Sieg gegen die SpG Erftal möchte man das Ziel „im oberen Drittel mitspielen“ jedoch untermauern.

Zum ersten Auswärtsspiel in der Saison reist der FC Schweinberg zum SV Seckach. Trotz couragierter Leistung gab es im Derby für den FCS keine Punkte. Stellt man nun aber die Fehler hinten ab und nutzt vor dem Tor die eigenen Chancen, wird man schon bald drei Punkte einfahren. Auch der SV Seckach verlor die erste Partie mit 0:2. Damit sind beide Teams punkt- und torlos in die Saison gestartet. Welcher Mannschaft gelingt das erste Saisontor?

Ebenfalls auf dem gleichen Tabellenplatz sind durch zwei Auftaktsiege der TSV Buchen II und der TSV Mudau II. Nun treffen die beiden Teams aufeinander. Kann eine Mannschaft mit zwei Siegen in die Saison starten oder gibt es eine Punkteteilung?

Bei der Partie SpG Adelsheim/Oberkessach gegen SpG Leibenstadt/Sennfeld II begegnen sich zwei Teams, die ihre Auftaktbegegnungen verloren. Gerade für die neu gegründete Gäste-SpG wäre ein Sieg für das Selbstvertrauen wichtig.

Der SV Großeicholzheim trifft nach der Niederlage gegen Donebach nun auf die Spvgg Hainstadt II. Diese Begegnung sollten die Gastgeber für sich entscheiden, wenn sie am Ende der Saison im oberen Mittelfeld stehen wollen.

Zum Abschluss des zweiten Spieltages empfängt die SpG Oberwittstadt II/Ballenberg den SV Hettigenbeuern auf dem Sportgelände der Spvgg Berolzheim. Während die Gäste mit einem Sieg in die Runde starteten, gab es für die SpG keine Punkte. Der SV will mit einem weiteren Dreier den Saisonstart perfekt machen.