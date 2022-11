Donebach geht als Spitzenreiter in die Winterpause

SV Großeicholzheim – FC Donebach 1:2

Großeicholzheim: Casella, Vogel (81. Sommer), Troißler, Kegelmann, Remmele, Zirnstein, M. Miltz, D. Miltz, Maurer, Pfaff, Müller.

Donebach: Hoffmann, Brestovic, Schüssler, Füger (88. Noe), Walz, Rögner, Fertig (83. Schüssler), Schnetz, Kaufmann (79. Galm), Mechler (90. Trunk), Halli.

Tore: 0:1 Fertig (67.), 1:1 Matthias Miltz (69.), 1:2 Schnetz (78.). – Schiedsrichter: Sascha Wirth (Möckmühl).

Das Beste kommt zum Schluss – zumindest was die Tabelle angeht. Denn am letzten Spieltag vor der Winterpause trafen die zwei besten Teams der A-Klasse Buchen im Spitzenduell aufeinander. Der SV Großeicholzheim empfing den Tabellenführer FC Donebach.

Die Gastgeber wussten was auf sie zukam: „Wir wollten tief stehen, um die Stürmer des Gegner etwas rauszunehmen und unser Spiel umzusetzen. Unsere Chancen wollten wir über Kontersituationen erarbeiten“, erklärte Malte Modersohn, Trainer des SV.

Der FC spielbestimmend

Die Kontersituationen blieben zunächst jedoch völlig aus. Denn von Beginn an war Donebach die bessere Mannschaft. In der 14. Minute hatte der FC seine erste Chance: Andreas Rögner spielte den Ball auf Michael Schnetz, der rutschte aber aus und der Ball kullerte am Tor virbeii. Rund sechs Minuten später war es wieder Schnetz, der einen Kopfball per Flanke von Stefan Mechler bekam. Er traf den Ball aber nicht richtig, weshalb dieser an der Latte vorbei segelte.

Diese liegengelassenen Möglichkeiten auf 1:0 zu erhöhen, ärgerten Johannes Schnetz, Trainer der Gäste. Immer wieder rief er: „Jungs, genauer spielen, wir haben so viel Platz“ oder „Jetzt beruhigt euch doch mal, wir bekommen doch gar keinen Druck.“

Mit den Chancen ging es munter weiter. Spätestens kurz vor der Halbzeit sahen die Donebacher Fans den Ball im Kasten der Großeicholzheimer. Wieder war es Michael Schnetz, der drei Verteidiger stehen ließ, den Ball aus rund fünf Metern Entfernung aber über das Tor schoss. „Wir waren zu ungeduldig und überhastet im Abschluss. Durch die Nervosität im Spiel haben wir unüberlegt und aus der Bedrängnis heraus versucht, Tore zu schießen, was nicht geklappt hat“ erklärte Trainer Schnetz nach dem Spiel.

Zwei Tore in wenigen Minuten

Das wurde nach der Pause jedoch besser, weshalb sich die Donebach dann für die harte Arbeit belohnten. In der 67. Minute machte Jan Fertig nach einer Ecke das 1:0. Doch die Führung währte nicht lange, weil Großeicholzheim einen Fehler der Donebacher Abwehr ausnutzte und nur zwei Minuten später wieder ausglich. Kurios dabei, dass der Ball zunächst zwei Mal am Aluminum landete, eher er von dort ins Netz sprang.

Donebach gab sich aber noch nicht geschlagen und kämpfte weiter. Die Mühe zahlte sich in der 78. Minute aus, als Toptorjäger Schnetz den Ball rund zehn Meter vom Tor entfernt über den gegnerischen Torwart lupfte und dieser in hohem Bogen ins Netz flog.

„Als wir dann die Ruhe behalten haben, lief es besser und wir haben unsere Tore gemacht“, lobte Schnetz sein Team, das nun als Herbstmeister in die Winterpause geht. Darauf ist der Trainer besonders stolz: „Wir haben eine super Vorrunde gespielt. Keiner hätte gedacht, dass wir jetzt ganz oben stehen. Doch durch unseren Einsatz, unsere Leistung und unseren Willen haben wir uns diesen Platz verdient.“ Die „lange und anstrengende Vorrunde“ beendet der FC nächstes Wochenende mit einer Aprés-Ski-Party, danach sei dann erstmal Regeneration angesagt, erklärte Schnetz.

„Waren die bessere Mannschaft“

Anerkennende Worte für die Leistung des Gegner fand auch Malte Modersohn: „Donebach steht zurecht oben. Sie waren heute die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen.“ Dennoch ärgerte der Trainer sich über die liegengelassenen Punkte: „Es wäre wichtig gewesen, heute etwas Zählbares mitzunehmen.“ Denn so wurde der Abstand auf den ersten Platz nur noch größer.

Davon ließ sich Modersohn die Laune aber nicht lange verderben. Seine Freude über den unerwarteten zweiten Platz war größer: „Wir sind absolut zufrieden. Es ist toll, dass wir da oben mitspielen. Das war nicht immer unser Ziel, aber es macht Spaß dabei zu sein“, lobte er seine junge Truppe, die sich „immer weiter entwickelt“. Nun wolle man den Platz so lange wie möglich halten. „Wofür es am Ende reicht, wissen wir aber erst im Mai“, erklärte er lachend. Auch bei den Großeicholzheimern war nach dem letzten Spiel vor der Winterpause Party angesagt. „Wir schauen heute Abend noch das Spiel Deutschland gegen Spanien – in der Hoffnung dass die Deutschen es besser machen als wir“, sagte Modersohn lachend.