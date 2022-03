Donebach erkämpft sich einen Punkt

FC Donebach – TSV Buchen 1:1

Donebach: L. Hoffmann, F. Brestovci, F. Galm, M. Noe (60. M. Pokoj), R. Habedank (60. T. Goldschmidt), M. Walz, J. Fertig, M. Schnetz, N. Kaufmann, K. Böhle (83. H. Schüssler), J. Halli.

Buchen: E. Hilbert, A. Ivanov, R. Münch, E. Penner, R. Müller, K. Krämer (34. N. Tippelt), P. Henn, Y. Trabold, D. Gruslak, M. Gramlich, M. Schwing.

Tore: 0:1 (2.) Daniel Gruslak, 1:1 (65.) Manuel Walz. – Schiedsrichter: keine Angabe.

Im Kreisligaspiel gegen die Favoriten aus Buchen geriet der FC Donebach bereits nach drei Minuten in Rückstand. Daniel Gruslak nutze einen eklatanten Abwehrfehler zur 0:1 Führung.

Mitte der ersten Hälfte ließ der TSV eine Großchance zum 0:2 fahrlässig liegen. Die Hausherren gestalteten die Partie ab der 30. Spielminute ausgeglichener und hatten vor der Halbzeitpause gleich zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich durch Schnetz. Einmal hielt der TSV Torhüter herausragend und das andere Mal konnte auf der Linie geklärt werden.

In der zweiten Hälfte hielt der FCD gegen spielerisch starke Gäste kämpferisch gut dagegen und versuchte durch lange Bälle für Entlastung zu Sorgen. Halli prüfte den Gästetorhüter in der 52. Spielminute mit einem fulminanten Freistoß. In der 64. Spielminute erlief sich der agile Schnetz einen langen Ball und konnte nur regelwidrig gestoppt werden. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und den fälligen Foulelfmeter verwandelte Walz souverän.

Der TSV Buchen hatte in der Schlussviertelstunde noch zwei gute Möglichkeiten, die aber der heimische Schlussmann sicher vereitelte. Auch Donebach kam in der Schlussphase noch zu zwei Chancen, die aber fahrlässig verspielt wurden. Letztendlich ein verdientes Unentschieden, welches den Hausherren Zuversicht für die kommenden Spiele geben sollte.