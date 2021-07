Dittwar/TBB noch im Rennen

Auch wenn die Frauenfußballerinnen des Karlsruher SC bereits als Teilnehmer für den DFB-Pokal 2021/22 gemeldet wurden, soll die Saison 2020/21 im Sport-Lines-Pokal ein sportliches Ende finden.

Nachdem sich alle im Wettbewerb verbliebenen Teilnehmer darauf geeinigt hatten, den Karlsruher SC als klassenhöchsten Pokalteilnehmer zum Meldeschluss am 1. Juli als badischen Vertreter in die erste Runde des DFB-Pokals zu schicken, wird der Sport-Lines-Pokal 2020/21 als Vorbereitung auf die kommende Saison in den kommenden Wochen weitergeführt.

Das Viertelfinale findet am kommenden Wochenende mit folgenden Partien statt: Samstag, 31. Juli, 15 Uhr: FV Ettlingenweier (Landesliga) – VfB Bretten (Verbandsliga). – 16.30 Uhr: SpG Dittwar/Tauberbischofsheim (LL) –- TSV Neckarau (Oberliga). – 17 Uhr: VfK Diedesheim (VL) – Karlsruher SC (Regionalliga). – Sonntag, 1. August, 17 Uhr: 1. FC Mühlhausen (VL) – TSV Amicitia Viernheim (OL).

Das Halbfinale ist auf das darauffolgende Wochenende terminiert. Standardtermin für die Austragung ist Samstag, 7. August, 17 Uhr. Das Finale im Sport-Lines-Pokal 2020/21 findet am Samstag oder Sonntag, 14./15. August, beim VfB Bretten statt. kg

