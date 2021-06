Digitaler „Tag des Mädchenfußballs“

Der Badische Fußballverband (BFV) veranstaltet am Freitag, 4. Juni, den „Tag des Mädchenfußballs“ erstmals digital. Ratefüchse, Sportskanonen und Fußballfans kommen von 14 bis 17 Uhr auf ihre Kosten. Den Startschuss gibt Sabrina Lüders, Frauen- und Mädchenfußballbeauftragte des Fußballkreises Mosbach, bevor die Teilnehmerinnen ihre grauen Zellen bei einem Fußballquiz anstrengen müssen. Nach der Denksportaufgabe steht dann die körperliche Betätigung im Mittelpunkt. Ines Hamma, Trainerin der Juniorinnen-Fördergruppe Rhein-Neckar, bringt die Mädels bei einer Online-Trainingseinheit ordentlich zum Schwitzen. Für diesen Programmpunkt werden ein Fußball und zwei Markierungen (zum beispiel . zwei Hütchen oder zwei Plastikflaschen) benötigt. Das Highlight folgt zum Abschluss des Tages: In einer digitalen Talkrunde mit Sophie Riepl, U20-Spielerin der TSG Hoffenheim, können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Fragen an die 21-Jährige stellen. Es gibt kein Mindestalter für die Teilnahme. Auch eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Den Link zur Teilnahme an diesem „Webinar§ gibt es auf der Homepage des BFV, Bei Fragen steht Saskia Loth, Telefon 0721/4090476, zur Verfügung. kg

