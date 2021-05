Digitale Lernplattformen und neue Konzepte

Mit großer Spannung wurde der Tagesordnungspunkt 10 in der Schiedsrichter-Hauptversammlung des Württembergischen Fußballverbandes erwartet. Zwei Kandidaten wurden den 98 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – davon 47 stimmberechtigt – für die Kandidatur zum Verbands-Schiedsrichterobmann (VSRO) vorgeschlagen. Die Stichwahl ergab 17 Stimmen für Markus Seidl (Obmann der SRG Waiblingen) und 30 Stimmen für Volker Stellmach seit 2003 Obmann der SRG Schwäbisch Hall), der damit dem WFV-Verbandstag zur Bestätigung als neuer Vertreter der rund 6000 Unparteiischen in Württemberg vorgeschlagen wird (wir berichteten bereits kurz)..

Zuvor hatten Florian Steinberg (Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses im Süddeutschen Fußball-Verband) und WFV-Präsident Matthias Schöck die herausragenden Leistungen und Verdienste der württembergischen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gewürdigt. Die Ausbildung mit Hilfe einer digitalen Lernplattform, neue Konzepte in der Gewinnung sowie in der Förderung und im Coaching, die Einführung eines neuen Verhaltenskodex – all diese Innovationen belegen die Entwicklungen im WFV-Schiedsrichterwesen und unterstreichen die Zukunftsfähigkeit in Zeiten einer verminderten persönlichen Bindungsbereitschaft für das Ehrenamt.

Ein letztes Mal führte der bisherige Verbands-Obmann Giuseppe Palilla durch die digitale Versammlung. Er hatte sich nach neun Jahren an der Spitze der württembergischen Schiedsrichter nicht mehr zu Wahl gestellt. Mit Horst Ebel und Philipp Lehmann wurden zwei weitere Mitglieder aus dem Verbands-Schiedsrichterauschuss (VSRA) verabschiedet. Besonders Ebel hatte seit 1988 als Lehrwart und in zwölf Jahren als Verbands-Lehrwart die Ausbildung von Generationen von Unparteiischen verantwortet und genießt bundesweit einen exzellenten Ruf, so Florian Steinberg in seiner Würdigung.

In einer konzertierten Überraschungs-Aktion wurden alle drei Ausscheidenden von ihren Schiedsrichter-Kameraden live überrascht. Ein zeitgleiches Klopfen an den Haustüren in Spaichingen, Tuttlingen und Seitingen-Oberflacht war für alle Konferenz-Teilnehmerinnen und -teilnehmer deutlich zu hören. Neben Blumen und Geschenken gab es jeweils eine persönliche Würdigung für Palilla, Ebel und Lehmann.

Ein sichtlich erleichterter Volker Stellmach freute sich am Ende der Hauptversammlung für das Vertrauen und stellte die Wunschkandidaten seines neuen VSRA vor.

Wie bisher sollen Stephan Gerster, Melissa Joos und Dr. Jochen Härdtlein als Beisitzer sowie Reiner Bergmann als neuer Verbands-Schiedsrichterlehrwart Verantwortung übernehmen. Neu hinzu kommen sollen außerdem Philipp Herbst, Manuel Dürr, Gaetano Falcicchio und Uwe Hamel. Josef “Joe” Ringer von der SRG Wangen wurde einstimmig als Vertreter der Bezirks-Schiedsrichter-Obleute im VSRA bestätigt. hb

