„Club“-Ikone Dieter Eckstein, hier bei seinem Besuch vor wenigen Wochen in Lauda, hat in seinem Leben bereits einige Nackenschläge einstecken müssen. Er hat aber nie aufgegeben, den Kampf angenommen, fühlt sich nun wohl – und blickt voller Optimismus in die Zukunft.

© Sabine Holroyd