Ab der Saison 2021/22 wird Stefan Roth neuer Co-Trainer beim Verbandsligisten FSV Hollenbach. Roth trainiert aktuell noch den FC Creglingen in der Kreisliga A 3 und wird Nachfolger von Jens Breuninger, dessen Vertrag beim FSV nicht verlängert wird (wir berichteten).

Für Stefan Roth stand Anfang Januar die Frage im Raum, noch eine weitere Saison beim FC Creglingen zu bleiben oder eine Saison zu pausieren. „Gedanklich war mir dann klar, dass ich eine weitere Saison beim FC dranhänge“, sagt Roth. „Auch weil ich hier, für einen Trainer, ganz tolle Voraussetzungen wie die Sportanlagen in Creglingen und Bieberehren, die Vorstandschaft in beiden Clubs, eine sehr gute Jugendarbeit und natürlich sehr viele willige Spieler vorfinde. Aber dann kam es eben überraschend anders. Im ganzen Verein jedoch, stieß meine Entscheidung, nach der Saison zum FSV Hollenbach zu wechseln, auf vollstes Verständnis, und ganz viele freuen sich für die Chance, die sich mir ergibt. Und dafür bin ich allen sehr dankbar. Ich gehe mit einem lachenden Auge – weil zum FSV Hollenbach – und einem weinenden Auge – weil der FC Creglingen und der SV Bieberehren tolle Vereine sind.“

Die Anfrage, überhaupt als Co-Trainer beim FSV Hollenbach zu arbeiten, hat Stefan Roth überrascht. Aber schon nach dem ersten Gespräch mit „Chef“-Trainer Martin Kleinschrodt war Roth klar, „dass dies eine Aufgabe ist, die mich schon immer gereizt hat und ich das machen möchte. Voraussetzung war natürlich, dass mir meine Familie hierfür grünes Licht gibt, da der Aufwand noch mal ein ganz anderes Kaliber darstellt. Darauf folgte ein sehr gutes Gespräch mit Manager Karl-Heinz Sprügel und der Rest war nur noch Formsache.“

Für den 50-jährigen, in Creglingen geborenen und mit Frau und zwei Kindern in Bieberehren lebenden. Stefan Roth ist die Möglichkeit, nun drei Klassen höher in der Verbandsliga Württemberg (oder vielleicht sogar in der Oberliga Baden-Württemberg) mitwirken zu dürfen, eine reizvolle Herausforderung. „Ich hatte bei den letzten beiden Trainerstationen bei der SGM Taubertal/Röttingen und beim FC Creglingen tolle Vereine mit tollen Spielern“, blickt Roth zurück. „Und gerade die Erfahrungen in der Bezirksliga Hohenlohe weckten schon damals das Interesse nach mehr.“ rst