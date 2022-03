„Die Vorderen ärgern und den 5. Platz verteidigen“

Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit Mario Oberst, dem Trainer des VfR Uissigheim, der vor dem letzten Spieltag der Qualifikation auf eine erfolgreiche Runde zurückblicken kann:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit welchen Erwartungen geht der VfR Uissigheim in die Aufstiegsrunde?

Mario Oberst: Wir genießen es kurz unter den ersten Neun zu sein, aber wir wollen jetzt nicht nachlassen und vom Gas gehen. Wir möchten schon noch das ein oder andere Spiel für uns entscheiden. Im besten Fall den fünften Platz verteidigen und die Vorderen etwas ärgern.

Zuletzt stand wieder das Torwart-Urgestein Thorsten Markl, derzeit sportlicher Leiter des VfR, zwischen den Pfosten. Rechnen Sie auch in der Aufstiegsrunde mit ihm?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Oberst: Leider hat sich beim ersten Spiel nach dem Winter in Waldbrunn Maxi Diehm (Stammtorwart) verletzt. Unser Ersatzmann Lukas Roßmann ist die nächsten Wochen noch privat eingebunden und deshalb hat sich Thorsten Markl bereiterklärt die Spiele zu machen. Wie viele Spiele es dann am Ende werden hängt natürlich davon ab, wann ich die beiden anderen wieder zur Verfügung habe.

Wenn es nicht um den Aufstieg geht, erwartet niemand vom VfR Siege am laufenden Band. Wird es ganz ohne Druck vielleicht sogar leichter, den Favoriten ab und zu ein Bein zu stellen?

Oberst: Ich weiß nicht, ob es das unbedingt leichter macht, wir sollten uns hier auch nicht zu viele Gedanken darüber machen. Wir wollen auf uns schauen, immer die bestmögliche Leistung abrufen, wie erwähnt die Vorderen ärgern und im besten Fall den 5. Platz verteidigen. Diesen zu halten wird schwer genug, wenn ich sehe, welche Mannschaften auch noch hinter uns sind.

Zu Ihren Zielen: Ist eine sorgenfreie Aufstiegsrunde eine Gelegenheit, gezielt den Nachwuchs an die Landesliga heranzuführen?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Oberst: Natürlich fällt es hier einem Trainer leichter, noch mehr an der Zukunft des Vereins beziehungsweise der Mannschaft zu arbeiten. Ob dies dann bedeutet, junge Spieler an die Landesliga heranzuführen oder auch mal andere Dinge auszuprobieren, wird sich zeigen. Wichtig ist immer eine gute Mischung. Zudem muss ich hier noch meine Ersatzspieler hervorheben. Sie waren immer geduldig und haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.

Satte 20 Zähler holte der VfR im heimischen Stadion. Ist das letzte Spiel der Vorrunde beim FC Hundheim/Steinbach eine Gelegenheit, die etwas bescheidene Auswärtsbilanz mit sieben Punkten noch ein wenig aufzubessern?

Oberst: Klar fahren wir nach Hundheim und wollen das Derby unbedingt gewinnen. ö fer