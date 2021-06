Die Torjägerkrone ist das Ziel der TSG

Der dritte Tabellenplatz und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation sind für die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG Hoffenheim vor dem letzten Spieltag eigentlich kaum mehr zu nehmen. Das abschließende Duell beim bereits als Absteiger feststehenden MSV Duisburg am Sonntag um 14 Uhr will die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai dennoch konzentriert angehen, denn neben drei Punkten wollen die Hoffenheimerinnen auch ihren eigenen „Defensiv-Rekord brechen“ und auf der anderen Seite die Torjäger-Kanone in den Kraichgau holen. „Wir werden definitiv versuchen, Nicole Billa am letzten Spieltag noch einmal in Szene zu setzen“, so der Trainer. Die Hoffenheimerin hat bislang 21 Saisontore erzielt. Auf Platz zwei in der Torjägerliste liegt Laurau freigang von der Frankfurter Eintracht, die auf 17 Tore kommt.

„Zweite“ braucht Sieg in Würzburg

Am letzten Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga Süd kämpft die U20 der Hoffenheimer bei den Würzburger Kickers um Punkte, die die Mannschaft von Chef-Trainer Siegfried Becker dringend braucht, um den Relegationsplatz zu verlassen und sich damit den Klassenerhalt zu sichern. Dabei ist die TSG am Sonntag (14 Uhr) aber auch auf einen Punktgewinn des FC Bayern München angewiesen.

Der Aufsteiger sowie die drei direkten Absteiger stehen kurz vor dem Saisonende in der 2. Frauen-Bundesliga Süd bereits fest, einzig der Relegationsplatz ist noch nicht sicher vergeben. pik