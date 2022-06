Die SpG will eine „gute Runde vergolden“

Am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz abgerutscht ist der SV Schlierstadt. Deshalb trifft man im Relegationsspiel um die Kreisliga auf die SpG Sindolsheim/Rosenberg II. Auf dem Sportgelände des VfL Eberstadt findet am Freitagabend um 18 Uhr das erste Relegationsspiel an diesem Wochenende statt. Der 14. der Kreisliga Buchen trifft auf den Dritten der Kreisklasse A Buchen.

Die größte Baustelle beim SVS in dieser Saison war die Offensive. Zu wenig Treffer landeten im Gegner-Kasten. Mit im Schnitt knapp über einem Tor pro Spiel hatte Schlierstadt in der abgelaufenen Saison die drittschwächste Offensive aller Teams. Sindolsheim/Rosenberg II hingegen hatte mit 64 geschossenen Toren in 28 Spielen die zweitbeste Offensive in der A-Klasse.

Zum Vorbericht wurden Benny Schmidt, Abteilungsleiter vom SV Schlierstadt und Nils Pollak, Trainer der SpG Sindolsheim/Rosenberg II befragt. Schmidt ordnet den Verlauf der Saison so ein: „Mit der Runde bin ich nicht zufrieden – vor allem mit der Rückrunde nicht. Jetzt geht der Blick aber nach vorne auf das Spiel am Freitag, alles andere wird danach analysiert. Wir gehen optimistisch ins Spiel und wollen es gewinnen.“ Nils Pollak hat hingegen ein gutes Gefühl: „Ich bin über weite Strecken mit der Saison sehr zufrieden! Die Jungs haben immer Vollgas gegeben – im Training sowie in den Spielen – und haben sich mit dem Relegationsspiel belohnt. Wenn man die Runde Revue passieren lässt, hatten wir Höhen und Tiefen. Die haben wir aber immer gemeinsam als Team gemeistert und das stimmt mich sehr zuversichtlich für die bevorstehende Partie und die kommende Saison. Wir wollen mit dem Spiel danke sagen, denn wir haben ein super Umfeld, können Woche für Woche auf unsere Fans zählen, was die Jungs zudem motiviert und anspornt. Wir bereiten uns wie auf jedes andere Spiel vor.“

Aufgrund der Ligazugehörigkeit dürfte man meinen, der SV Schlierstadt sei der Favorit. Doch die beiden Verantwortlichen haben da unterschiedliche Meinungen. Schmidt sagt: „Wenn man nach den Ergebnissen geht ist Sindolsheim/Rosenberg besser in Form. Wir nehmen die Favoritenrolle als Kreisligist an und wollen die Klasse halten. Aber es ist ein Spiel. Da kann immer etwas passieren.“ Der SpG-Coach sagt: „Eine Favoritenrolle in einem Relegationsspiel einer Mannschaft zuzusprechen, ist in meinen Augen schwierig. Aber wenn ich mich festlegen müsste, dann hat sie Schlierstadt. Sie spielen eine Liga über uns. Bei dem Spiel entscheidet aber die Tagesform und wir haben die Qualität im Team, um Schlierstadt alles abzuverlangen. Hinzu kommt, dass wir nur gewinnen können. Damit haben wir einen psychologischen Vorteil.“

Für die Vereine Sindolsheim und Rosenberg würde die Saison mit einem Aufstieg der Zweiten perfekt enden. Denn die Erste des TSV Rosenberg sicherte sich am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt in der Landesliga. Damit muss man sich keine Gedanken mehr darum machen, dass beide Teams zukünftig in der Kreisliga spielen könnten. Für Pollak ist eines klar: „Natürlich wäre das eine perfekte Woche. Aber nicht nur für den TSV Rosenberg, sondern auch für den FC Teutonia Hirschlanden und die SpVgg Sindolsheim. Die erste Mannschaft hat ihr Saisonziel erreicht und wir können eine gute Runde vergolden. So oder so werden wir danach zusammensitzen, aber einen Feierplan haben wir noch nicht. Die spontanen Feste sind sowieso immer die Besten. Jetzt gilt es, den Fokus zunächst auf das Relegationsspiel zu richten – dann kommt das Feiern.“