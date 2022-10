Die SpG schien schon geschlagen, doch dann. . .

KIT Sport-Club – SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim 2:2

Dittwar/Tauberbischofsheim: Benita Höpfl, Christin Berberich, Christina Schuchmann, Clara Strobel, Ellen Boccagno, Jasmin Behlau, Jule Götzinger, Julia Schwarz, Laura Stang, Lisa Schneider, Pia Scheuermann, Sarah Kilian und Selina Haas.

Die Verbandsliga-Frauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim trafen auf KIT Sport-Club. Bei durchgehendem Regen trat das Team der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim auswärts auf Kunstrasen an.

Denn KIT Sport-Club ging als eindeutiger Favorit in das Spiel. Dieser behauptete sich in den vergangenen Jahren immer auf dem zweiten Platz der Verbandsliga. Das Team der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim ließ sich davon nicht abschrecken.

Direkt nach dem Anpfiff machte der Heimverein KIT Sport-Club Druck. Mit langen Bällen nach außen versuchte man, zum Torerfolg zu kommen. Doch diese Vorgehensweise war nicht vom Erfolg gekrönt. Somit passte sich die Abwehr der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim gut an das Spielverhalten ihres Gegners an und ließ keine Torschüsse zu. Man konnte gut mit dem Gegner mithalten und hatte selbst zwei gute Chancen, die die gegnerische Torhüterin aber abwehrte.

In der zweiten Hälfte war die Freude groß, als Sabrina Knüll in der 47. Minute das 1:0 für die Gäste erzielte. Auf der Führung konnte man sich allerdings nicht ausruhen. Denn der Kit Sport-Club machte jetzt richtig Druck. Ihr starkes Pressing zahlt sich aus und sie glichen in der 66. Minute aus. Das Team der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim hatte nun mit dem Offensivverhalten der Gegner zu kämpfen. Trotz starker Leistung der Verteidigerinnen ging der KIT Sport-Club in der 87. Minute mit 2:1 in Führung. Es schien als hätte die Heimmannschaft ihren Sieg damit besiegelt. Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim gab jedoch nicht auf. Kurz vor Schluss gelang es Ellen Boccagno, die erst in der 69. Minute eingewechselt wurden, konnte nach einem gezielten Pass von Clara Strobel zum 2:2 in der 89. Minute auszugleichen.

Die zweite SpG-Mannschaft traf daheim auf SV Gemmingen. Durch gutes Zusammenspiel behauptete man sich mit einem klaren 7:0. Somit hat sich die Mannschaft die ersten drei Punkte der Saison gesichert.