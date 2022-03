Die richtige Reaktion nach der Niederlage

Rutesheim – Hollenbach 1:6

Rutesheim: Göbel, Trefz, Wellert, Gebbert (62. Weiß), Schürg (56. Schulze), Gamuzza (72. Hägele), Feigl (46. Vaihinger), Stütz, Baake, Maier, Rudolf.

Philipp Volker und Michael Kleinschrodt freuen sich über den hohen Auswärtssieg in Rutesheim. Nun geht es zum Spitzenspiel nach Schwäbisch Gmünd. © H. Schmerbeck

Hollenbach: Hörner, Schülke, Hahn, Minder, Kleinschrodt, Scherer (61. Wild), Hofmann (56. Ruck), Dörner, Rohmer (61.Nzuzi), Uhl, Krieger (62. Schmitt).

Tore: 0:1 (10.) Michael Kleinschrodt, 0:2 (31.) Michael Kleinschrodt,0:3 (33.) Robin Dörner, 0:4 (41.) Hannes Scherer, 0:5 (48.) Matthias Hahn, 1:5 (67.) Alexander Wellert, 1:6 (86.) Lorenz Minder. – Schiedsrichter: Benjamin Maier. – Zuschauer: 100.

Nach den beiden schwierigen Auftritten zuletzt, tat den FSV Hollenbach das Mittwoch-Abend-Flutlichtspiel bei der SKV Rutesheim richtig gut. 6:1 hieß es nach 90 unterhaltsamen Minuten. „Das war verdient heute“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. Und es gab Selbstvertrauen für die Partie am Samstag um 18.30 Uhr beim FC Gmünd.

Beide Teams begannen abwartend, wobei Hollenbach leichte Vorteile hatte. Mit ihrer ersten Chance gingen die Gäste dann auch in Führung. Michael Kleinschrodt (10.) war ab der Mittellinie nicht mehr zu halten, lief durch und schob den Ball an Torhüter Jan Göbel vorbei. Es folgte eine kurze Drangphase, die Hollenbach aber unbeschadet überstand. Danach hatte der FSV die Partie langsam wieder im Griff. Michael Kleinschrodt (31.) Robin Dörner (33.) und Hannes Scherer (41.) stellten noch vor der Pause auf 4:0.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Sprügel zufrieden. „Fünf Schüsse, vier Treffet, aber hinten sind wir noch etwas zu nachlässig, das müssen wir abstellen. Die sind keine vier Tore schlechter als wir und nach vorne brandgefährlich. Aber wir machen halt die Tore.“ Und so ging es nach der Pause weiter.

Nach einem Eckball traf Matthias Hahn und so führte Hollenbach nach 48 Minuten mit 5:0. Trainer Martín Kleinschrodt wechselte nun munter durch. Auch im Hinblick auf das nächste Spiel am Samstag bei Normannia Gmünd.

Weiter Lust auf Tore

Doch es änderte sich nur wenig am Spiel. Allerdings kam FSV-Torhüter Philipp Hörner in der 66. Minute etwas zu spät. Durch den fälligen Elfmeter erzielte Alexander Wellert das 1:5. Doch auch die Hollenbacher hatten weiter Lust am Toreschießen. Erst scheiterte Lorenz Minder an Göbel, dann erzielte er nach dem folgenden Eckball das 6:1 in der 86. Minute.

„Ich habe den Jungs gesagt, dass ich Leidenschaft sehen will“, sagte Kleinschrodt. „Wir haben heute die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und die Tore schön rausgespielt. Das darf man jetzt aber auch nicht überbewerten.“ Denn die Rutesheimer hatten nicht die Zweikampfhärte wie zuletzt Heiningen oder auch Crailsheim.

„Das wird jetzt ein absolutes Topspiel“, sagte Kleinschrodt im Hinblick auf die Partie am Samstag um 18.30 Uhr beim FC Normannia Gmünd. „Wie stark die sind hat man am Mittwoch gesehen.“ Da besiegte Gmünd den TSV Essingen mit 3:2. Die Hollenbacher zogen ihrerseits wieder mit dem Tabellenführer FC Holzhausen gleich. „Aber wir können das Spiel jetzt auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein angehen“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt.