„Die Mannschaft wird sich noch enorm entwickeln“

Vor dem ersten Spieltag der verkürzten Rückrunde zeigte sich Ralf Schad, Trainer des SV Königshofen, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten optimistisch:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Schad, wie sehen Sie in sportlicher Hinsicht die geteilte Rückrunde der Landesliga?

Ralf Schad: Aus rein sportlicher Sicht betrachtet ist diese Konstellation nicht ideal. Nur mit Hin- und Rückspiel wäre ein fairer Wettbewerb gewährleistet. Allerdings, betrachtet man die Situation pragmatisch, ist die jetzige Lösung die beste. Denn mit vielen Spielen unter der Woche, eventuell mit weiten Anfahrtswegen und frühen Anspielzeiten wegen fehlendem Flutlicht, wäre es ebenfalls reines Glück, dass aus beruflichen oder sonstigen Gründen alle Spieler zur Verfügung stehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit welchen Erwartungen gehen Sie mit dem SV Königshofen in die Aufstiegsrunde?

Schad: Jede Mannschaft hinter den führenden Vier wird sagen, wir wollen Fünfter werden und den Großen ein Bein stellen – dies gilt auch für uns. Darüber hinaus wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen – wird auch jede Mannschaft so wiedergeben. Mir ganz persönlich geht es aber auch darum, jedem Spieler soviel Spielzeit zu geben, wie er es sich verdient hat und das sind viele bei uns. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sehr viele Ausfälle kompensiert hat, und, das ist sicher, sich noch enorm entwickeln wird.

Mit welchen Teams sehen Sie sich auf Augenhöhe?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schad: Schwierige Frage. Wir hätten zu Hause Lauda und auch Türkspor schlagen müssen. Gegen Grünsfeld wäre es aufgrund des Spielverlaufs zumindest möglich gewesen. Allerdings hatten wir auch ganz andere Spiele. In der Summe ist es so, wir sind eine junge und noch nicht stabile Mannschaft, eine sogenannte Wundertüte. Man weiß halt nie, was bei rauskommt. Allerdings sind wir hinter den ersten Vier auf jeden Fall konkurrenzfähig.

Der letzte Sieg gegen den kommenden Gegner FV Mosbach liegt schon fünf Jahre zurück. Ist Königshofen im Heimspiel deshalb krasser Außenseiter?

Schad: Irgendwie hat jede Mannschaft einen Angstgegner, zu meiner Zeit als Spieler war das der FV Mosbach; das hat sich anscheinend nicht geändert. Das Hinspiel war ja erst vor kurzem und in meiner Zeit als Trainer in Königshofen sind wir noch nie so beherrscht worden wie in diesem Spiel. Wir waren mit dem Ergebnis gut bedient. Aber Angst habe ich vor diesem Spiel nicht. Also ja, wir sind krasser Außenseiter, aber ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft. Wir werden sicher nicht kampflos abschenken.

Jonas Helbig ist wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrt. Können Sie sonst Ihre Bestbesetzung aufbieten?

Schad: Selbstverständlich wird uns Jonas fehlen, als Spieler und als Typ auf dem Platz. Allerdings haben wir in dieser Runde kaum zwei Spiele nacheinander mit der gleichen Formation gespielt. Feste Bestandteile der Mannschaft, bei denen man dachte, ohne die geht es nicht, sind weggebrochen und doch hat unsere Truppe alles aufgefangen. Natürlich hatten wir Leistungsschwankungen und nicht jeder Tag war der beste, aber, um die Frage zu beantworten: Wir werden nicht alle Mann an Bord haben, aber wir werden in Bestbesetzung antreten. ferö/Bild: Herrmann