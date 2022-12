Zum Jahresabschluss gastieren die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG Hoffenheim am Sonntag, 11. Dezember,um 16 Uhr beim SV Werder Bremen.

Zum Tabellenvorletzten, der in der laufenden Saison noch sieglos ist, reisen die Hoffenheimerinnen sicherlich in der Favoritenrolle, TSG-Coach Gabor Gallai warnt aber vor einem schwierigen Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld: „Ich glaube, jeder freut sich schon auf die Winterpause. Aber für uns war in dieser Woche ganz wichtig, dass wir das Jahr nicht austrudeln lassen, sondern dass wir alle noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren. Wir wollten die Spannung nicht verlieren und konzentriert arbeiten, das wollen wir auch ins Spiel mitnehmen.“

Unterschätzen wolle man den SV Werder Bremen auf keinen Fall, denn gerade vor heimischer Kulisse könne es diese Mannschaft jedem Gegner sehr schwer machen. „Bremen macht gerade gegen den Ball viele Dinge richtig gut. Wir werden entsprechend spielerische Lösungen finden müssen und diese dann auch präzise und mit dem nötigen Tempo durchspielen müssen.“

Bei Hoffenheim wird Julia Hickelsberger aufgrund einer Muskelverletzung erneut ausfallen, auch Vanessa Diehm ist nach langer Verletzungspause noch keine Option. Lisann Kaut ist hingegen wieder einsatzbereit.

In der Bundesliga weist die TSG eine nahezu makellose Bilanz gegen die Werder-Frauen auf: Das einzige Unentschieden gab es in der Rückrunde 2018/2019 (1:1), ansonsten stehen neun Erfolge mit 30 geschossenen und nur drei Gegentoren zu Buche. In der vergangenen Saison feierten die Hoffenheimerinnen auswärts einen 1:0-Erfolg. Den goldenen Treffer erzielte damals Tine de Caigny (44.). Das Heimspiel endete mit einem 7:1. Sechs Hoffenheimerinnen trugen sich damals in die Liste der Torschützinnen ein. pik