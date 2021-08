Die Karten werden wieder neu gemischt

Seit einigen Jahren bildet ein vorgezogenes Saison-Eröffnungsspiel traditionell den Auftakt einer neuen Spielzeit im Fußballkreis Tauberbischofsheim. In diesem Jahr ist es das Lauda-Königshofener Teilorte-Duell der Kreisligisten VfR Gerlachsheim und SpG Balbachtal am morgigen Samstag 21. August 2021. Um 16.30 Uhr wird die Saison feierlich eröffnet, unter anderem mit kurzen Ansprachen durch den Vorsitzenden des Fußballkreises Tauberbischofsheim Jürgen Umminger, dem Vertreter der Stadt Lauda-Königshofen sowie Vertretern der am Eröffnungsspiel beteiligten Teilorte Gerlachsheim, Unter- und Oberbalbach. Gegen 17 Uhr erfolgt dann der Anpfiff zum ersten Spiel der neuen Spielzeit 2021/2022 durch Schiedsrichter Noah Berthold aus Königheim.

Kreisliga Tauberbischofsheim

Nach zwei Spielzeiten, die wegen Corona nicht ordnungsgemäß zu Ende gespielt werden konnten, hoffen nun natürlich alle Fußballfans, dass in diesem Fall aller guten Dinge tatsächlich drei sind und die Spielzeit sozusagen im dritten Anlauf wie geplant ins Ziel gebracht werden kann.

In allen Ligen auf Kreisebene werden nun die Karten neu gemischt, was aber nicht bedeutet, dass sich im Vergleich zur Vorsaison die Ausgangslage grundlegend geändert hat. Im Vergleich zu früheren Spielzeiten hat sich dieses Mal personell bei den einzelnen Mannschaften deutlich weniger verändert. Das hängt sicherlich auch mit der Pandemie zusammen: Wenn ein Spieler für die Saison 2020/21 zugesagt hat, dann steht er in aller Regel auch für 2021/22 zu seinem Wort, weil 2020/21 eigentlich ja gar nicht stattgefunden hat. Die berühmten Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel.

Da sich innerhalb der Spielerkader der einzelnen Teams nicht allzu viel getan hat, werden die Favoritenteams aus der Vorsaison auch dieses Mal wieder am höchsten gehandelt. In der Kreisliga bekommt fast schon traditionell der TSV Tauberbischofsheim die meisten Vorschusslorbeeren. Zwei Mal waren die Kreisstädter auf dem besten Weg, wieder in die Landesliga zurück zu kehren, zwei Mal wurden sie von der Pandemie jäh ausgebremst. Auch hier könnte also der berühmte „dritte Versuch“ von Erfolg gekrönt sein.

Ein „Selbstläufer“ wird die Saison für den TSV aber mit Sicherheit nicht. Einige sehr starke Konkurrenten warten nur darauf, dem größten Sportverein des Landkreises ein Schnippchen zu schlagen. Vor allem der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen wird sehr viel zugetraut. Aber auch die SpG Schwabhausen/Unterschüpf, der TuS Großrinderfeld, der VfB Reicholzheim und wohl auch der 1. FC Umpfertal scheinen stark genug zu sein, um im Kampf um die vorderen Tabellenplätze ein gewichtiges Wort mitsprechen zu können. Und dann gibt es ja häufig noch ein Überraschungsteam.

Kreisklasse A TBB

Auch in der Kreisklasse A gibt es einen klaren Favoriten – und der nimmt diese Position an. „Ja, wir wollen aufsteigen“, sagt man bei der SpG Welzbachtal klipp und klar. Und die bisherigen Leistungen im Kreispokal-Wettbewerb unterstreichen dies nur. Im Pokal absolut überzeugt hat aber auch die SpG Rauenberg/Boxtal. Da aus der Kreisklasse A bekanntlich zwei Teams in die Kreisliga aufsteigen werden, scheinen diese beiden Plätze fast schon „besetzt“ zu sein. Aber im Fußball ist Erfolg nicht immer planbar, weshalb vielleicht doch noch die eine oder andere Mannschaft in die Rolle des Spielverderbers schlüpfen könnte. Warten wir’s ab.

Kreisklasse B TBB

Im Gegensatz zu den anderen Ligen auf Kreisebene gibt es hier keinen absoluten Top-Favoriten. Die Kreisklasse B wartet mit einem Novum ab, denn erstmals gibt es keinen Direktabsteiger. Das Tabellenschlusslicht spielt am Ende Relegation.

Kreisklasse C TBB

Favorit ist ganz klar der VfB Reicholzheim II. In der Liga gibt es zwei Teams mehr als in der Vorsaison: SpG Gerchsheim II/Unteraltertheim ist freiwillig aus der Kreisklasse B abgestiegen und der SV Anadolu Lauda meldet wieder eine „Zweite“.