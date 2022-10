Der SV Nassig stand vor zwei Spieltagen noch am Tabellenende. Zwei Siege brachten jetzt Rang zwölf ein. Die Fränkischen Nachrichten fragten bei Nassigs Trainer Szymon Piechowiak nach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gibt es Gründe für das zuletzt deutlich erfolgreichere Auftreten Ihrer Mannschaft?

ASCII © Martin Herrmann

Mehr zum Thema Kurzinterview „Das wäre ein überragendes Ergebnis“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball-A-Liga No/Wa will endlich etwas Zählbares Mehr erfahren

Szymon Piechowiak: Ich denke, unsere klare und realistische Zielsetzung für den Oktober. Die Jungs sind fokussiert und haben die Vorgaben in den ersten beiden Spielen gut umgesetzt.

Ihr Team hatte kein leichtes Auftaktprogramm. Kommen jetzt die leichteren Gegner?

Piechowiak: Das Auftaktprogramm hatte es zwar in sich, dennoch sind wir in einigen Spielen deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben; dies wissen meine Spieler aber auch selbst. Im Oktober haben wir sozusagen ein Sechs-Punkte-Spiel nach dem anderen. Das muss in die Köpfe der Spieler. Der Start ist uns gelungen, jetzt heißt es weiter hungrig bleiben und nachlegen.

Wie gut sind die Aussichten, am Sonntag gegen Neunkirchen den dritten Dreier in Serie einzufahren?

Piechowiak: Ich weiß, wozu meine Mannschaft imstande ist, von daher: ja! Die Aussichten sind gut. Ich glaube an meine Mannschaft und den nächsten Sieg.

Stehen Ihnen alle wichtigen Spieler zur Verfügung?

Piechowiak: Personell ist es aktuell schwierig. Am vergangenen Sonntag standen uns, wenn man es genau nimmt, nur zwölf fitte Spieler zur Verfügung. Ich hoffe, dass der eine oder andere in Kürze wieder dazustoßen kann. Konkurrenz belebt das Geschäft und wird uns sicher guttun. ferö/Bild: Martin Herrmann