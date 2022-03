Die Hoffnung in Hettingen lebt

Um bis zum Saisonende alle Spiele zu absolvieren, hat die Kreisliga Buchen eine Englische Woche eingeschoben. Die Ergebnisse der Begegnungen am Donnerstag standen bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht fest und sind deshalb in der Vorschau auf die Spiele am Wochenende nicht berücksichtigt.

TTSC Buchen – FC Schweinberg: Dieses Aufeinandertreffen weckt bei den Gästen gute Erinnerungen. Gegen den TTSC Buchen holte der FC Schweinberg in der Hinrunde den bisher einzigen Saisonsieg. Mit 3:1 setzte sich der FCS damals im September gegen die Buchener durch. Wiederholt das Team von Frank Michel und Alexander Stang den Coup und sichert sich den zweiten Saisonsieg?

SpG Sennfeld/Roigheim – SV Schlierstadt: Die Gastgeber verloren zwar ihre Begegnung unter der Woche gegen Spitzenreiter Hainstadt, Top-Torjäger Nikola Vintonjak steuerte beim 2:5 dennoch einen Treffer bei und führt mit 34 Toren die Liste weiter deutlich an. Zum Vergleich: Schlierstadts bester Torjäger Daniel Heimberger traf bisher lediglich sechs Mal und belegt damit Platz 27.

VfR Gommerdorf II – Spvgg. Hainstadt: Den Gästen aus Hainstadt ist die Wiedergutmachung nach der 1:7-Blamage am Wochenende gegen Osterburken geglückt. Mit 5:2 gewann die Spielvereinigung am Mittwoch gegen die SpG Sennfeld/Roigheim. Da die beiden Verfolger am Wochenende gegeneinander ran müssen, kann sich Hainstadt mit einem Sieg in Gommersdorf weiter absetzen.

SpG Götzingen/Eberstadt – TSV Buchen: Sowohl Götzingen/Eberstadt als auch der TSV Buchen holten im Fußballjahr 2022 noch keinen Sieg und werden deshalb alles daran setzen, die erste drei Punkte in diesem Buchener Derby zu holen.

SV Osterburken – TSV Mudau: Der Zweitplatzierte empfängt den Dritten. Nur zwei Zähler trennen beide Mannschaften in der Tabelle. Während der TSV Mudau punkten muss, um den Verfolger Altheim auf Distanz zu halten, kann der SV Osterburken mit einem Sieg den Vorsprung ausbauen. Beide Teams wollen im Kampf um den Aufstieg weiter ein Wort mitreden, drei Punkte sind also Pflicht. Im Hinspiel sicherten sich die Römerstädter durch einen Treffer in der Nachspielzeit noch einen Zähler.

Eintracht Walldürn – FC Hettingen: Die Hoffnung bei den Gästen aus Hettingen auf den Ligaverbleib lebt weiter. Mit dem 3:0-Erfolg am Mittwoch gegen Kellerkind Donebach schob sich das Team von Jürgen Trunk auf den 15. Tabellenplatz vor. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte. Und auf diesem steht der Gegner des FC am Sonntag: die Eintracht Walldürn. Die Gastgeber werden natürlich alles daran setzen, den Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auszubauen.

SpG Waldhausen/Laudenberg – VfB Heidersbach: Nicht nur in der Tabelle sind die beiden Teams Nachbarn, auch die Orte trennt nur wenige Kilometer. Die zweiten Mannschaften der Vereine laufen in der Kreisklasse B als gemeinsame Spielgemeinschaft auf. Laut Statistik sind die Gäste aus Heidersbach der Favorit in diesem Duell. Die vier Aufeinandertreffen, die es seit dem Zusammenschluss von Waldhausen und Laudenberg gegeben hat, entschied das Team von Sebastian Lindau für sich.

FC Donebach – SpG Krautheim/Westernhausen: Die Gastgeber aus Donebach sind zum Siegen verpflichtet, wenn sie sich noch eine minimale Chance auf den Klassenerhalt halten möchten. Denn durch die Niederlage gegen Hettingen rutschte der FCD auf den vorletzten Platz ab.