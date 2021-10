Die gute Mischung macht’s

Ein wahres Topspiel wartet auf die Zuschauer auf dem Sportgelände des SV Wettersdorf/Glashofen. Die heimische SpG erwartet den neuen Tabellenzweiten, den SV Großeicholzheim. Zwischen den beiden Teams gab es bislang noch keine Begegnung. Für den bisherigen guten Lauf erklärt Großeicholzheims Trainer Malte Modersohn folgendes: „Ich denke eine gute Mischung aus Ehrgeiz, Spielfreude, Kameradschaft und Gelassenheit beschreibt die letzten Erfolge ganz gut. Somit ist die Einstellung der Spieler, dass was uns bisher auszeichnet.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schaut man sich die Tordifferenz der Top-Teams an, fällt einem sofort ein „Loch“ beim SVG auf. Dennoch sieht es der Trainer nicht als Schwachstelle. „Wir haben auch vier Spiele kein Gegentor bekommen, aber wenn es klingelt, dann richtig. Trotzdem sind elf Gegentore zum bisherigen Zeitpunkt der Saison natürlich zu viel.“

Wenn man auf die Ergebnisse der vergangenen Wochen schaut, erkennt man, dass in der Liga auch mal jeder jeden schlagen oder zumindest Punkte abknüpfen kann. An dem Saisonziel vor der Runde will Großeicholzheim aber nichts ändern. „Wir genießen es auch mal in der Tabelle oben zu stehen, wissen aber auch, dass sich das ganz schnell ändern kann“, so Modersohn.

Über seine eigene Mannschaft sagt der Trainer: „Die recht junge Mannschaft spielt nun schon einige Jahre zusammen. Dadurch sind gemeinsame Erfahrungen und Entwicklungen im persönlichen wie im fußballerischen Bereich entstanden. Als Folge stehen die Jungs derzeit in den besten Jahren und können dies auch hoffentlich noch einige Jahre tun.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für beide Mannschaften wird es das erste Aufeinandertreffen sein und so ist schwer zu sagen, wer als Favorit in die Partie geht. Die Mannschaft der Stunde ist für Modersohn klar der Gegner: „Die größte Überraschung kann nur die SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen sein. Nach nun acht Spieltagen sind sie ungeschlagen, haben die meisten Tore erzielt und die wenigsten bekommen. Daher sind sie absolut verdienter Tabellenführer.“

Aber bereits am Samstag steigt das Verfolgerduell zwischen der SpG Sindolsheim/Rosenberg II und dem TSV Höpfingen II. Beide Teams verloren keines der vergangenen vier Spiele. Der TSV II steht derzeit auf dem Relegationsplatz und hat die zweitbeste Offensive der Liga. In der Tabelle kann die SpG den TSV mit einem Sieg überholen.