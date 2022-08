Die Flinte wird noch lange nicht ins Korn geworfen

Mit dem FC Astoria Walldorf II erwartet der VfR Gommersdorf am vierten Spieltag der Verbandsliga den nächsten starken Gegner. Der Anpfiff auf dem Sportgelände an der Jagst gegen den Absteiger aus der Oberliga erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

Die U23 des Regionalligisten FC Astoria aus Walldorf zählt neben dem VfR Mannheim, 1.FC Bruchsal und dem SV Spielberg zu den Kandidaten, die um die Aufstiegsplätze bis zum Ende der Saison kämpfen werden. Bis jetzt hat die U23 nach drei Partien insgesamt vier Punkte auf dem eigenen Konto.

Schon seit einigen Jahren spielen die Blauen aus Walldorf entweder Oberliga oder Verbandsliga. Trotz des Abstieges wurde der Vertrag mit dem A-Lizenz Inhaber Trainer Andreas Kocher verlängert. Er geht mit dem FCA II nun schon in die 15. Saison in Folge. Ihn lässt die Vereinsführung des FC Astoria mit seinem Co-Trainer Michael Stickel und Torwarttrainer Thomas Hillenbrand in aller Ruhe arbeiten. Und das trug in der Vergangenheit Früchte, denn mancher seiner „Jungspunde“ schaffte aus dieser Mannschaft heraus den Sprung in die Regionalliga Mannschaft.

Zwei Akteure haben ihren Zenit zwar schon überschritten, leisten aber dennoch wichtige Dienste. Die Leader der ansonsten jungen Mannschaft sind Andreas Schön (33) und Nicolai Groß (32). Beide haben einige Jahre in der Regionalligamannschaft des Vereins hinter sich.

Die eindeutige Favoritenrolle hat beim Auswärtsspiel in Gommersdorf hat auf jeden Fall der FC Astoria Walldorf II inne. Doch vorzeitig die „Flinte ins Korn werfen“ zählt bei den Gommersdorfern bekanntlich nicht. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit, Aufmerksamkeit von der ersten Minute an und Kampfkraft werden sie den Gästen entgegen treten.

Personell wird sich nicht viel ändern. Auf die Abwehr um Spielführer Patrick Mütsch mit Jan Conrad, Paul Meinczinger und Co-Trainer Fabian Geissler wird wieder Schwerstarbeit zukommen. Der junge Torhüter (20) Nils Leidenberger zeigte in spielberg einige prächtige Paraden und tanke so viel Selbstvertrauen.

Klar ist auch, dass die Mannschaft von ganz vorne bis ins defensive Mittelfeld wieder viel Laufarbeit verrichten muss, um die Gäste nicht zu sehr ins Spiel kommen zu lassen.

Ein Blick zurück: Das bisher letzte Heimspiel gegen den FCA gewannen in der Saison 2015/16 die Gommersdorfer mit 2:1. Die vier Spiele zuvor (1:0 im Jagsttal, 4:0, 4:0, 5:0 in Walldorf) gewannen dagegen die Walldorfer – und zwar alle zu Null.