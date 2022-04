Die erwartet hohe Niederlage

ATSV Mutschelbach – Spvgg. Neckarelz 6:0

Mutschelbach: Bleich, Henk (45.+1 Baumann), Malsam, Weizel, Stoll (58. Leiss), Bitzer, Kleinert (52. Horntrich), Lindner (58. Hasel), Schnürer, Reuer, Rutz.

Neckarelz: Penz, Münz, N.Böhm, Horning, Yazji (72. Yavuz), Gjelaj (52. Cinar), Luck, Sener (61. Oniha), Reinmuth, Ilkin (78. Topal), Wodarz.

Tore: 1:0 (13., Elfmeter) Stoll, 2:0 (33.) Stoll, 3:0 (39.) Lindner, 4:0 (57.) Stoll, 5:0 (70.) Hasel, 6:0 (83.) Hasel. – Schiedsrichter: Tim Walter. – Zuschauer: 200.

Eine klare Niederlage kassierte die Spvgg. Neckarelz in Mutschelbach. Dadurch wuchs der Abstand der Spvgg. auf den Relegationsplatz durch den 2:1-Erfolg Langensteinbachs in Kirchfeld auf vier Zähler an. Auf der anderen Seite unterstrich der ATSV Mutschelbach durch den Erfolg seine Aufstiegsambition. pati