In der Kreisliga A3 herrscht derzeit Hochbetrieb: Nach zwei kompletten Spieltagen am Karsamstag und Ostermontag müssen zehn der 15 Teams auch an diesem Wochenende zweimal ran. Heute werden fünf der sieben am 3. April ausgefallenen Begegnungen des 20. Spieltags nachgeholt, am Sonntag steht der komplette 24. Spieltag auf dem Programm.

Am Sonntag sind die ersten Vier der Tabelle unter

...