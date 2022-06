Die Erfahrenen knacken

Eine lange Saison neigt sich dem Ende zu. Der FSV Hollenbach steht kurz davor, sich zu belohnen. Am vorletzten Spieltag hat der Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg sein letztes Heimspiel. Zu Gast ist am Samstag um 15.30 Uhr der TSV Essingen. Attraktiver könnte es so kurz vor Saisonende kaum sein. Schließlich stehen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die als Titelanwärter ins Rennen gingen. Hollenbach wurde bisher dem Anspruch gerecht und hat drei Punkte Vorsprung. Allerdings auf den FC Holzhausen. Die Essinger sind schon länger aus dem Titelrennen raus, stehen im Mittelfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber die Gäste haben eine hochkarätig besetzte Truppe. „Das ist schon eine Hausnummer. Coban hat schon Regionalliga gespielt, Funk und Weissenberger 3. Liga, Nierichlo Regionalliga und Klein sogar 2. Liga“, sagt FSV-Trainer Martín Kleinschrodt. „Gegen solche Mannschaften wollen wir uns messen. Die könnten so auch in der Oberliga mithalten.“ Beim Sieg der Essinger gegen Neckarrems fehlten aber einige der genannten Akteure. Wer beim Gegner am Ende aufläuft, ist für Kleinschrodt aber nebensächlich. Er schaut in erster Linie auf sein Team. Und dieses präsentierte sich zuletzt sehr stabil, gewann zuletzt in Echterdingen mit 3:1. „Für sein Ziel versucht man alles zu investieren“, sagt Kleinschrodt. „Dann wird man erfolgreich sein.“ Und da sieht er seine Mannschaft in einem „Halbfinale“. Mit einem Sieg wäre das anvisierte Ziel, mindestens Platz zwei zu erreichen sicher geschafft. „Wir werden alles reinhauen und dann sehen, was rauskommt“, sagt Kleinschrodt. „Die Jungs sind gut drauf, auch wenn es eine lange Saison war. Jetzt kommt es darauf an.“

Das Ziel „Aufstieg in die Oberliga“ haben Marius Uhl (l.) und seine Hollenbacher Kameraden auch vor dem Heimspiel gegen Essingen fest im Blick. © Robert Stolz

Fehlen werden weiter die Langzeitverletzten Manuel Hofmann, Felix Limbach und Julian Wild. Der Sieg in Echterdingen gab zusätzliches Selbstvertrauen und Sicherheit. „Das war phasenweise gut“, sagt Kleinschrodt. „Aber jetzt kommt ein Gegner ins Greut, der mehr Erfahrung, mehr Präsenz hat. Mit Spielern, die schon höherklassige Erfahrungen gesammelt haben.“ Doch er sagt auch: „Wir sind darauf eingestellt. Die Frage ist, wie gut wir die unter Druck setzen und unser Spiel durchsetzen können. Andererseits wird es auch darauf ankommen, wie wir die Phasen überstehen, wenn die uns unter Druck setzen.“ Er setzt da auch auf die gewohnte Kompaktheit in der Defensive. Und am Ende wollen die Hollenbacher nach 90 Spielminuten dann auch weiter ganz vorne in der Tabelle stehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2