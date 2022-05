Die Enttäuschung war schnell vorbei

„Es war ein verdienter Sieg für Crailsheim“, sagte Julian Maier, Trainer der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach nach dem knapp mit 1:2 verlorenen Endspiel um den Sparkassen-Bezirkspokal Hohenlohe der Frauen gestern in Waldenburg. „Ich bin zufrieden mit unserer Leistung, es wäre ein Bonbon gewesen, hätten wir nach der souverän und ungeschlagen geholten Meisterschaft in der Bezirksliga auch noch den Pokalsieg errungen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SGM TSV Crailsheim II/Jagstheim II begann stark und setzte die SGM aus Weikersheim mächtig unter Druck. Torfrau Sophie Hofmann musste mehrmals ihr ganzes Können aufbieten, um ihre Elf im Spiel zu halten. Weikersheim versuchte mit Konterspiel über die agile Jennifer Schmitt zum Erfolg zu kommen, scheiterte aber letztlich durch ungenaues Zuspiel im letzten Drittel. Bis zur zwölften Minute hatte die Abwehr alles im Griff, dann aber köpfte Crailsheims Celine Pollak nach einem Eckball völlig unbedrängt zur 1:0-Führung ein. Crailsheim kombinierte in der Folge flüssiger, im Spiel nach vorne hatte Weikersheim viele leichtfertige Ballverluste. In der 29. Minute fieldann fast doch der Ausgleich, doch Jennifer Schmitt verstolperte den Ball. Völlig unnötig fiel in der 45. Minute das 2:0, als die Weikersheimer Abwehr zu pomadig wirkte und erneut Celine Pollak aus gut 20 Metern frei zum Schuss kommen ließ.

Ganz anders verlief die zweite Hälfte. „Da waren wir topfit, körperlich da und präsent“, so Trainer Maier. Man merkte keinen Unterschied mehr im Spiel gegen die klassenhöheren Crailsheimer. Die zahlreichen Weikersheimer Fans sorgten zusätzlich für Stimmung und in der 66. Minute führte die Überlegenheit auch zum 1:2-Anschlusstreffer durch Lorena Follner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Macht drängte die SGM aus Weikersheim auf den Ausgleich, musste bei Kontern der Crailsheimer aber höllisch aufpassen. Die Weikersheimer Aufholjagd forderte in den Schlussminuten ihren Tribut, die Kräfte bei den Frauen aus dem Taubertal schwanden. Der Ausgleich gelang nicht mehr, die Enttäuschung war aber nach der Siegerehrung schnell vorbei, als sich die SGM-Mädels bei ihren Fans bedankten und frenetisch applaudiert wurde. Wie Trainer Julian Maier nach dem Spiel erklärte, will die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach auf den Aufstieg in die Regionenliga verzichten, da einige Spielerinnen weggehen.