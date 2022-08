Die beiden Aufsteiger wollen nicht länger Lehrgeld bezahlen

Jeweils zwei Spiele mit zwei Niederlagen zeigen deutlich, dass die beiden Aufsteiger TV Niederstetten und VfB Bad Mergentheim noch nicht so recht in der Bezirksliga angekommen sind. In erster Linie ist dies ihrer jeweiligen Personallage geschuldet – aber natürlich auch der Robustheit und Erfahrung der Gegner. Der SV Wachbach startete dagegen erfolgreich mit einem 2:0 Sieg gegen Ex-Landesligist

...