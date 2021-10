Dicker Brocken

Während sich Spitzenreiter FC Billingsbach und die alleine noch ungeschlagene SGM Hohebach/Rengershausen souverän durchsetzten musste sich der TSV Dörzbach/Klepsau gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim II mit einem 1:1 begnügen und rutschte auf Rang 3 ab. Die Jagsttäler müssen nun zum TSV Althausen/Neunkirchen, der überraschend beim TSV Kupferzell II mit 5:2 abgefertigt wurde. Billingsbach ist klarer Favorit in Morsbach, etwas schwerer dürfte die Hausaufgabe für Hohebach/Rengershausen gegen den TSV Schrozberg werden. Die SGM Creglingen II/Bieberehren will ihren Aufwärtstrend auch gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen bestätigen, der SV Edelfingen gegen Kupferzell II den vierten Dreier in Folge vermelden. Nach der 4:9- Derbyniederlage gegen den SVE wird die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II wohl auch in Mulfingen einen schweren Stand haben.

Die SGM Markelsheim/E. II ist spielfrei. hw