Deutliches 0:4 bei Arsenal

Am zweiten Spieltag der Uefa-Women’s-Champions-League-Gruppenphase kassierte die TSG Hoffenheim beim FC Arsenal London eine 0:4-Niederlage. Im ersten Durchgang geriet das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai unglücklich durch einen Elfmeter in Rückstand (21.), kurz vor der Pause erhöhte der englische Tabellenführer auf 2:0 (45.+2). Die zweite Halbzeit begann mit der Vorentscheidung (52.), die Hoffenheimerinnen kämpften anschließend tapfer weiter, in der Offensive fehlten aber Durchschlagskraft und das nötige Quäntchen Glück. In der Schlussphase sorgte Arsenal für den Endstand (86.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Bundesliga gegen Wolfsburg

Nach dieser Niederlage in der Champions League empfängt die TSG Hoffenheim am morgigen Sonntag, 17. Oktober, um 13 Uhr in der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Der ist derzeit Tabellenzweiter und war unter der Wochen ebenfalls in der Königsklasse im Einsatz. Hoffenheim Chef-Trainer Gabor Gallai erwartet deshalb ein Fifty-fifty-Spiel: „Für uns geht es auch im Spitzenspiel am Sonntag wieder darum, unsere Defensivarbeit auf dem Schirm zu haben. Wir haben in den beiden Partien gegen München und Arsenal zu viele Gegentore kassiert, das ist für uns jetzt definitiv nochmal ein Thema.“ Gegen Wolfsburg hat Hoffenheim bislang noch nie ein Spiel gewonnen. pik